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Meme Shooter in Sandbox Mods (Мод, Много денег)

Meme Shooter in Sandbox Mods (Мод, Много денег) 1.3

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Версия:
1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
IDLERO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 182 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10

Meme Shooter in Sandbox Mods - это захватывающий шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит охотиться на различные мемы. Особенность игры в том, что не все мемы стоит трогать, что добавляет сложности и вызовов. Хаотичность происходящего создает путаницу и заставляет стремиться уничтожить все, что движется, но для победы потребуется аккуратность, развитие интуиции и быстрая реакция.


Игрокам предстоит прокачивать свои навыки и знакомиться с первоисточниками мемов, чтобы лучше понимать мотивацию каждого образа. Это поможет избегать ненужных столкновений и эффективно справляться с заданиями. Неплохая графика и разнообразие режимов делают игровой процесс интересным и увлекательным.


Meme Shooter in Sandbox Mods предлагает систему испытаний и множество особенностей, которые не позволят игрокам заскучать. Благодаря уникальному подходу к знакомым интернет-культурам и веселым испытаниям, игра становится отличным выбором для тех, кто любит смешанные жанры и динамичный геймплей.


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Информация о модах

  • Много денег
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Скачать Meme Shooter in Sandbox Mods (Мод, Много денег) 1.3 взлом

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Скачать Meme Shooter in Sandbox Mods (Мод, Много денег) 182 Мб Ссылка 2 182 Мб

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