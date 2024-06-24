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Daymare Zero (Мод меню)

Daymare Zero (Мод меню) 1.0.4

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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Topebox
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 553 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2

Daymare Zero — это игра, предлагающая игрокам максимальную свободу в выборе стратегии взаимодействия с миром, где главная цель — выживание в условиях постапокалипсиса. Сеттинг игры погружает вас в разрушенный мир, где человечество оказалось на грани вымирания, и каждый день представляет собой бесконечную битву за жизнь с минимальными шансами на успех.


В этой игре вы будете сталкиваться с различными испытаниями, требующими не только выносливости и ловкости, но и тактического мышления. Daymare Zero объединяет элементы ужасов выживания и стратегии, создавая захватывающий игровой процесс, наполненный неожиданностями и острыми ощущениями. Выживание в этом мире требует умения адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, использовать ограниченные ресурсы и принимать быстрые решения.


Daymare Zero предлагает уникальный опыт, где каждая ошибка может стоить жизни, а каждое правильное решение приближает к очередному дню в этом безумном мире. Игра вдохновляет на поиск новых подходов к выживанию и исследованию, заставляя игроков погружаться в атмосферу постоянного напряжения и опасности.


Скриншоты

Информация о модах

  • Мод меню
  • Высокий урон
 Теги темы: Мод меню

Скачать Daymare Zero (Мод меню) 1.0.4 взлом

Можно скачать версию "1.0.3", новая версия скоро появится!


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Скачать Daymare Zero (Мод меню) 553 Мб Ссылка 2 553 Мб

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