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GOC Unchained Boss (Полная версия)

GOC Unchained Boss (Полная версия) 0.9.3

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Версия:
0.9.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
KimGoc Company Limited
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Давайте посмотрим, сколько врагов вы сможете победить в Unchained Boss! Это захватывающая файтинговая игра, где вы будете помогать боссу защищать свою гордость и авторитет. Игра предлагает динамичный и напряжённый геймплей, требующий быстрых реакций и точных ударов.


В Unchained Boss вам предстоит сражаться с врагами, атакующими вас с обеих сторон. Нажимайте, чтобы бить и пинать врагов, используя различные комбо-атаки для максимального урона. Комбинируйте свайпы, чтобы создавать бесконечные комбо, что позволит вам наносить более мощные удары и впечатляюще завершать бой. Каждое комбо усиливает ваши атаки, делая их более эффективными против множества противников.


Игра требует от вас мастерства и быстроты, чтобы справляться с волнами врагов, которые становятся всё сильнее с каждым уровнем. Погрузитесь в мир бесконечных сражений, докажите своё превосходство и станьте непобедимым боссом. Unchained Boss предлагает уникальный опыт для всех любителей файтингов и динамичных боевых игр.


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Информация о модах

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