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Escape The Hospital Horror (Полная версия)

Escape The Hospital Horror (Полная версия) 1.0.2

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Seven Bulls Games
Версия:
1.0.2
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5

Escape The Hospital Horror — это захватывающая игра ужасов, которая предлагает игрокам погрузиться в атмосферу страха и выживания. Для наилучшего опыта рекомендуется играть в игру с гарнитурой, чтобы полностью ощутить ужасающую атмосферу.


Игра задумана как сложное испытание, в котором намеренно отсутствует обучение, чтобы усилить фактор страха и неопределенности. Вы просыпаетесь в зловещей больнице, залитой кровью, и не помните, как туда попали. Вооружившись только фонариком, вы должны раскрыть правду о происходящем и выжить любой ценой.


Вашей миссией является разгадывание тайны больницы и поиск пути к свободе. Чтобы выжить и увеличить шансы на побег, вам придется искать батарейки для фонарика и таблетки для поддержания душевного равновесия. Эти ресурсы крайне важны, так как в больнице таятся неизвестные ужасы, и только свет и здравомыслие могут помочь вам преодолеть их. Сможете ли вы разгадать все тайны, сбежать из больницы и остаться в живых?


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