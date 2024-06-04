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Dragon Blaze classic (Мод, Много гемов)

Dragon Blaze classic (Мод, Много гемов) 1.0.9

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
mobirix
Версия:
1.0.9
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
id приложения:
com.mobirix.jp.dblaze
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
6

Dragon Blaze Classic — это олдскульный экшен, который перенесет игроков в уникальную вселенную, полную необычных противников и интересных декораций. В этой игре вы найдете постоянное развитие своего персонажа и возможность выбрать героя из разнообразного списка, чтобы найти того, кто лучше всего подходит вашему стилю игры.


Боевая механика отличается своим увлекательным геймплеем, требующим не только точности попадания по целям, но и умелого использования бонусов и специальных атак для достижения максимальной эффективности в поединках. Этот аспект игры добавляет глубину и стратегию, делая каждый бой уникальным и захватывающим.


Игра порадует не только поклонников ретро-экшена и старомодных игр, но и всех, кто ищет что-то оригинальное и нестандартное в жанре. Dragon Blaze Classic предлагает массу контента и интересных элементов, выделяя себя на фоне других проектов и предоставляя игрокам по-настоящему захватывающий игровой опыт.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней

Скачать Dragon Blaze classic (Мод, Много гемов) 1.0.9 взлом

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50 Мб
Ссылка 2
50 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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