Star Wars: Hunters™ открывает новую главу во вселенной "Звездных войн". В эпоху, следующую за Галактической гражданской войной, в далеком Внешнем Кольце возникает Арена на планете Веспаара. Этот масштабный стадион превратился в эпицентр развлечений, где герои со всей галактики сражаются за славу, богатство и почести перед миллионами зрителей.





В игре Star Wars: Hunters вас ждут персонажи, которых вы никогда не видели в классической серии "Звездные войны". Здесь каждый боец обладает уникальной историей и набором способностей. Охотники за головами, герои Восстания и другие неожиданные персонажи готовы показать свои умения в поединках, которые транслируются по всей галактике через Голонет.





Эта игра привносит свежий взгляд на любимую вселенную, предлагая динамичные и захватывающие баталии на арене, где каждый бой описывает свою уникальную историю. Присоединяйтесь к этому грандиозному спектаклю и оставьте свой след в истории "Звездных войн".