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Star Wars: Охотники™ (Полная версия)

Star Wars: Охотники™ (Полная версия) 1.1.1

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Требования:
Android 9
Разработчик:
Zynga
Версия:
1.1.1
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
id приложения:
com.zynga.starwars.hunters
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
74

Star Wars: Hunters™ открывает новую главу во вселенной "Звездных войн". В эпоху, следующую за Галактической гражданской войной, в далеком Внешнем Кольце возникает Арена на планете Веспаара. Этот масштабный стадион превратился в эпицентр развлечений, где герои со всей галактики сражаются за славу, богатство и почести перед миллионами зрителей.


В игре Star Wars: Hunters вас ждут персонажи, которых вы никогда не видели в классической серии "Звездные войны". Здесь каждый боец обладает уникальной историей и набором способностей. Охотники за головами, герои Восстания и другие неожиданные персонажи готовы показать свои умения в поединках, которые транслируются по всей галактике через Голонет.


Эта игра привносит свежий взгляд на любимую вселенную, предлагая динамичные и захватывающие баталии на арене, где каждый бой описывает свою уникальную историю. Присоединяйтесь к этому грандиозному спектаклю и оставьте свой след в истории "Звездных войн".


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Информация о модах

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Скачать Star Wars: Охотники™ (Полная версия) 1.1.1 взлом

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