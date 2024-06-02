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Escape From Benjamin's Room (Мод, Unlocked)

Escape From Benjamin's Room (Мод, Unlocked) 1.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
XSGames
Версия:
1.0
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
id приложения:
com.xsgames.efbr
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
12

Escape From Benjamin's Room — это захватывающий квест, который переносит игроков в мир графики, напоминающей психоделические приключения известной серии. Главный герой оказывается в ловушке безумного учёного, стремящегося реализовать свой безумный план, в котором персонажу предстоит сыграть весьма рискованную роль.


Игра требует от игроков не только остроты ума для решения сложных головоломок, но и внимательности при поиске ключевых предметов, которые помогут преодолеть различные преграды, созданные сумасшедшим ученым. Каждая комната и каждый уголок здесь таят в себе загадки и секреты, разгадывание которых будет критически важно для успешного побега.


Escape From Benjamin's Room предлагает игрокам погрузиться в атмосферу напряженного и интригующего приключения, где каждый шаг может приблизить к свободе или стать шагом к провалу. Это отличная игра для любителей жанра, ищущих сложные задачи и нестандартный сюжет, который держит в напряжении до самого конца.


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Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Escape From Benjamin's Room (Мод, Unlocked) 1.0 взлом

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56 Мб
Ссылка 2
56 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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