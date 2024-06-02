Escape From Benjamin's Room — это захватывающий квест, который переносит игроков в мир графики, напоминающей психоделические приключения известной серии. Главный герой оказывается в ловушке безумного учёного, стремящегося реализовать свой безумный план, в котором персонажу предстоит сыграть весьма рискованную роль.





Игра требует от игроков не только остроты ума для решения сложных головоломок, но и внимательности при поиске ключевых предметов, которые помогут преодолеть различные преграды, созданные сумасшедшим ученым. Каждая комната и каждый уголок здесь таят в себе загадки и секреты, разгадывание которых будет критически важно для успешного побега.





Escape From Benjamin's Room предлагает игрокам погрузиться в атмосферу напряженного и интригующего приключения, где каждый шаг может приблизить к свободе или стать шагом к провалу. Это отличная игра для любителей жанра, ищущих сложные задачи и нестандартный сюжет, который держит в напряжении до самого конца.