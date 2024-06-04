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IQ Dungeon (Мод, Много денег)

IQ Dungeon (Мод, Много денег) 3.6.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Hirameku Inc.
Версия:
3.6.0
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 142 Мб
id приложения:
com.Hirameku.IQDungeon
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
5

IQ Dungeon — это интригующая игра-головоломка, которая переносит игроков в мир фэнтезийного средневековья, наполненный рыцарями, драконами и магическими приключениями. В этой игре каждый уровень представляет собой уникальную загадку, где игрокам необходимо не просто найти решение, но и выбрать оптимальный способ действий, чтобы преодолеть препятствия и разгадать тайны.


Игра предлагает десятки сложных сценариев, каждый из которых требует логического мышления, внимания к деталям и интуиции. Игрокам нужно будет не только стратегически планировать свои действия, но и быть готовыми к неожиданностям, которые могут возникнуть в процессе решения головоломок.


IQ Dungeon особенно понравится тем, кто ценит креативный подход к классическим головоломкам и фэнтезийной атмосфере. Игра обещает не только увлекательное времяпрепровождение, но и отличную тренировку умственных способностей, развивая логическое мышление и способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Включите свою внимательность и интуицию на максимум и погрузитесь в магический мир IQ Dungeon, где каждая загадка приближает вас к разгадке великой тайны средневековья.


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Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать IQ Dungeon (Мод, Много денег) 3.6.0 взлом

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Скачать IQ Dungeon (Мод, Много денег) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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