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Magic Archer: fantasy rpg game (Мод меню)

Magic Archer: fantasy rpg game (Мод меню) 0.589

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
YADARKO TRADING LIMITED
Версия:
0.589
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 260 Мб
id приложения:
com.aftaa.magicarcher
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
19

Magic Archer: Fantasy RPG Game — это увлекательное погружение в мир, где каждый выстрел может изменить исход сражения. В этой игре вы берете на себя роль магического лучника, обладателя не только искусства стрельбы из лука, но и мистических сил, позволяющих атаковать множество врагов одновременно.


Ваш персонаж — не просто стрелок, предназначенный для прикрытия. Обладая божественной силой, вы способны освободить потенциал своего лука, превращая каждую стрелу в мощное заклинание. В игре вам предстоит столкнуться с волнами разнообразных монстров, каждый из которых обладает уникальным интеллектом и стратегией боя. Монстры атакуют неожиданно и хитро, заставляя вас каждый раз гадать о их следующем шаге.


Однако лучники в Magic Archer не отличаются высокой устойчивостью. Это заставляет игрока вести бой с особой осторожностью, учитывая возможные риски и выбирая моменты для атаки и отступления. Стратегическое планирование и проницательность играют ключевую роль в вашем выживании и успехе.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченная валюта

Важные примечания:

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Magic Archer: fantasy rpg game (Мод меню) 0.589 взлом

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Скачать Magic Archer: fantasy rpg game (Мод меню) 260 Мб Ссылка 2 260 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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