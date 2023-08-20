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Shadow Fighter (Мод, большие бонусы)

Shadow Fighter (Мод, большие бонусы) 1.66.1

Прокачивайте навыки, открывайте новые атаки и собирайте снаряжение
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
TOH Games
Версия:
1.66.1
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 45 Мб
id приложения:
com.tohsoft.ninja.shadow.fighter
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 285

Добро пожаловать в мир Shadow Fighter, где конфликты и враги заполнили каждый уголок. В этой уникальной ролевой игре экшн-жанра вам предстоит выбрать своего персонажа и отправиться в эпическое приключение, чтобы достичь своих целей.


Shadow Fighter предлагает вам возможность вернуть миру его былую славу, сразившись с мощной группой врагов. Ваша задача - использовать свои навыки и стратегии, чтобы преодолеть каждое испытание и выйти победителем. В ходе игры вам предстоит отточить свои боевые навыки, научиться мастерски обращаться с различными видами оружия и сразиться с множеством врагов.


Shadow Fighter предлагает захватывающий геймплей и уникальные возможности для развития вашего персонажа. Вы сможете прокачивать свои навыки, открывать новые атаки и способности, а также собирать снаряжение и оружие, чтобы стать еще сильнее. Вам предстоит сражаться в захватывающих битвах и столкнуться с разнообразными противниками, которые будут испытывать вас на прочность. Подготовьтесь к незабываемому приключению в мире Shadow Fighter и станьте настоящим героем. Соберите свои силы, разбейте врагов и приведите мир к славе!


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Неограниченный навык
  • Награда 500.000 золотых
  • Награда 10.000 опыта



Скачать Shadow Fighter (Мод, большие бонусы) 1.66.1 взлом

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Скачать Shadow Fighter (Мод, большие бонусы)
45 Мб
Ссылка 2
45 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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