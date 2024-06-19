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Left to Survive (Мод меню)

Left to Survive (Мод меню) 7.1.0

Спасай выживших и сражайся с ордами зомби
54
13
Скачать (1 Гб)
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Версия:
7.1.0
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
My.com B.V.
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
74 923

Left to Survive: Apocalypse — это динамичный шутер от первого лица, погружающий игроков в мир, захваченный зомби. Детализированные и тщательно проработанные изображения создают атмосферу постоянного напряжения и опасности, где каждое ваше действие может стать решающим. Зомби угрожают существованию жизни на Земле, и ваша главная цель — не просто выжить, но и спасти невинных людей, которые остались в этом апокалиптическом мире.


В игре вам предстоит участвовать в турнирах, где вы будете сражаться с ордами зомби и другими выжившими. Разработка эффективной стратегии станет ключом к успеху, ведь только так можно будет сохранить свою жизнь и жизни других людей. Используйте свои навыки и тактическое мышление, чтобы одерживать победы в сложных и напряжённых боях. Каждое ваше решение может привести к спасению или гибели, поэтому действовать нужно быстро и решительно.


Кроме того, вам предстоит собирать и захватывать арсенал противника, расширяя свои возможности в борьбе с зомби. Широкий выбор оружия и боеприпасов позволит вам адаптироваться к любым условиям и противникам. "Left to Survive: Apocalypse" предлагает не только увлекательный геймплей, но и глубокую стратегическую составляющую, делая каждое сражение уникальным и захватывающим. В этом мире выживание требует не только силы и меткости, но и умения быстро принимать решения и разрабатывать продуманные планы.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона [x1 – x1000]
  • режим бога
  • Максимальный боезапас и без перезарядки
  • Скорость игры
 Теги темы: Много патронов, Встроенный кэш, Шутер, Зомби, Интересные

Скачать Left to Survive (Мод меню) 7.1.0 взлом

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MOD V1 1 Гб MOD V1 (Ссылка 2) 1 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Left to Survive (Мод меню)


Комментарии (4)
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Гость сергей
Гость сергей 8 декабря 2023 09:54
у вас с последней обноыой с пвп выкидывает сделайте что нибуть раньше такого небыло
+2
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Харасумо Линги
Харасумо Линги 5 октября 2023 15:13
УВ. Администрация,
Пожалуйста обратите ваше внимание что при установке moda №1 , и запуске игры , пишет что интернет слабый,
Так как это не так , просьба обратить ваш взор на данную версию .
+12
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Макс
Макс 30 марта 2023 17:40
5.7.0 обновите
-1
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Сергей
Сергей 20 апреля 2022 12:03
на урон еще добавить нада 
-7
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