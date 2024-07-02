Crossy Road - Уже играют более 200 миллионов человек по всему миру! Помоги своему цыплёнку перейти скоростные трассы, очень много автомобилей могут попросту сбить беднягу, всё под твоим контролем! Можно играть на одном устройстве с друзьями, соревнуйся. Бесконечная Аркадная игра, всегда найдёт чем удивить.





Проходи многочисленные уровни, с каждой пройденной трассой плотность потока автомобилей будет только расти, станет совсем сложно переходить здесь. Используйте больше 90 персонажей со своими уникальными талантами. Пересекайте реки, железные дороги, перекрестки, бесконечные возможности поражают. Имеется поддержка Android TV.