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Crossy Road (Мод Меню)

Crossy Road (Мод Меню) 6.6.0

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2
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Версия:
6.6.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
HIPSTER WHALE
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 269

Crossy Road - Уже играют более 200 миллионов человек по всему миру! Помоги своему цыплёнку перейти скоростные трассы, очень много автомобилей могут попросту сбить беднягу, всё под твоим контролем! Можно играть на одном устройстве с друзьями, соревнуйся. Бесконечная Аркадная игра, всегда найдёт чем удивить.


Проходи многочисленные уровни, с каждой пройденной трассой плотность потока автомобилей будет только расти, станет совсем сложно переходить здесь. Используйте больше 90 персонажей со своими уникальными талантами. Пересекайте реки, железные дороги, перекрестки, бесконечные возможности поражают. Имеется поддержка Android TV.


Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Режим Бога

– Без рекламы

 Теги темы: Много денег

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