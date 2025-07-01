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Payback 2 - The Battle Sandbox (Мод, много денег)

Payback 2 - The Battle Sandbox (Мод, много денег) v2.106.13

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Версия:
2.106.13
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Apex Designs Entertainment Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 00:49
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25 226
Описание

Payback 2: The Battle Sandbox - это уникальная мобильная игра, которая выделяется среди остальных жанров. В ней вы сможете насладиться невероятным разнообразием игровых возможностей, от захватывающих гонок до захватов флага во время ограблений. Игра Payback 2 пропитана удовольствием от начала и до конца, предлагая вам множество различных активностей.


Обзор Payback 2 в Pocket Gamer UK назвал эту игру "чрезвычайно интересной", и это не удивительно. Она предлагает уникальное сочетание различных игровых режимов и активностей, которые не оставят вас равнодушными. От гонок по улицам города до погонь на вертолетах и сражений с противниками, в Payback 2 вы найдете все, что нужно для захватывающего игрового опыта. Игра также получила высокую оценку от The Guardian, которая включила ее в список лучших игр недели. Она также была выбрана Android Authority в качестве инди-приложения дня, что свидетельствует о ее высоком качестве и уникальности.


Если вы ищете игру, которая принесет вам массу удовольствия и разнообразных игровых возможностей, то Payback 2: The Battle Sandbox станет отличным выбором. Погрузитесь в захватывающий игровой мир и насладитесь разнообразием активностей, которые не оставят вас равнодушными.


Информация о модах

Неограниченное количество монет

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Игра входит в подборки:
Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Бродилки, Шутер, Автомобили, Много денег

Скачать Payback 2 - The Battle Sandbox (Мод, много денег) v2.106.13 MOD APK

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Скачать Payback 2 - The Battle Sandbox (Мод, много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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