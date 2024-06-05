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DEAD TARGET: Zombie (Мод, много денег)

DEAD TARGET: Zombie (Мод, много денег) 4.132.0

Удерживайте позиции, развивайтесь и убивайте орды Зомби!
75
14
Скачать (190 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
VNG GAME STUDIOS
Версия:
4.132.0
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.vng.g6.a.zombie
Русский язык:
Есть
Лайков:
75
Комментарии:
1
Просмотров:
29 259

DEAD TARGET - это захватывающий шутер от первого лица, где игроку предстоит сражаться с зомби на захватывающей стрелковой арене. Эта игра-снайпер имеет огромное количество игроков и пользуется высокой популярностью. Разработчики уделили особое внимание системе управления, чтобы обеспечить вам максимально захватывающий и динамичный игровой опыт.


Ваша главная цель в роли снайпера - защищать населенные пункты, эффективно уничтожая всех враждебных монстров, встречающихся на вашем пути. Вам предстоит проявить мастерство и стратегическое мышление, чтобы пережить этот зомби-апокалипсис и остановить нашествие ходячих мертвецов.


Будьте готовы к непрерывной битве на живописных локациях, где каждый угол может скрывать опасность. Вам предоставляется широкий арсенал оружия, чтобы выбрать подходящий стиль борьбы с зомби. Возьмите свой снайперский прицел, прицельтесь и выстрелите точно в цель, чтобы спасти человечество от полного уничтожения.


DEAD TARGET предлагает вам захватывающий игровой процесс, реалистичную графику и атмосферу ужаса. Улучшайте свои навыки, разблокируйте новые возможности и станьте настоящим героем в мире, охваченном зомби-апокалипсисом. Присоединяйтесь к сражению против зомби, оттачивайте свои навыки в стрельбе и докажите, что вы можете выжить в этом мрачном мире. Вы готовы к вызову? Соберите свое оружие, встаньте на свою позицию и покажите зомби, кто здесь главный!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные наличные
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченные гранаты
  • Неограниченные аптечки

МОД 2

  • Много денег
 Теги темы: Много монет, Зомби

Скачать DEAD TARGET: Zombie (Мод, много денег) 4.132.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
190 Мб
Ссылка 2 (MOD V2)
190 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о DEAD TARGET: Zombie (Мод, много денег)


Комментарии (1)
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Гость Андрей
Гость Андрей 7 июня 2023 10:29
После первой водной миссии, игра зависает, что мне делать?
-3
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