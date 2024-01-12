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Хорошая пицца, Отличная пицца (Мод, много денег)

Хорошая пицца, Отличная пицца (Мод, много денег) 5.12.4

Создавайте и управляйте собственной пиццерией, готовя вкусные пиццы
50
8
Скачать (220 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
TapBlaze
Версия:
5.12.4
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 220 Мб
id приложения:
com.tapblaze.pizzabusiness
Русский язык:
Есть
Лайков:
50
Комментарии:
1
Просмотров:
17 356

Cooking Fever была популярной игрой, и если вы любите готовить и хотите начать свое собственное кулинарное приключение в пиццерии, то новая игра с пиццей от TapBlaze может быть отличным выбором для вас. В этой игре вы сможете создать и управлять собственной пиццерией, готовя вкусные пиццы и учась множеству новых рецептов и приемов приготовления.


Заведение своей пиццерии позволит вам погрузиться в захватывающий мир гастрономии, где каждый заказ клиента будет вызывать у вас удовольствие. Вы сможете экспериментировать с разными ингредиентами, создавая самые вкусные и оригинальные виды пицц. Постоянно изучая и совершенствуя свое искусство кулинарии, вы будете радовать клиентов и расширять свой бизнес.


Эта игра предоставит вам возможность стать настоящим шеф-поваром и создавать настоящие кулинарные шедевры в мире пиццерии. Развивайте свой навык приготовления пицц и преуспейте в этой увлекательной игре!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно алмазов.

МОД 2

  • МОД Меню
  • Терпение 100%
  • Ускорить
  • Бесконечные деньги
  • Без рекламы
 Теги темы: Много денег

Скачать Хорошая пицца, Отличная пицца (Мод, много денег) 5.12.4 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
220 Мб
Ссылка 2 (MOD V1)
220 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Хорошая пицца, Отличная пицца (Мод, много денег)


Комментарии (1)
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Пожилой Дождь
Пожилой Дождь 3 часа назад
Нет никого смысла, качать мод. Так как некоторые время спустя, вас заблокируют. Мне удалось поиграть пару часов, потом я вышел. И нас следующий день бан прилетел. Разработчикам мода, надо что-то придумать, как обойти бан.
-1
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