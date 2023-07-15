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Jetpack Joyride (Мод, Много денег)

Jetpack Joyride (Мод, Много денег) 1.93.1

19
6
Скачать (189 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Halfbrick Studios
Версия:
1.93.1
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 189 Мб
id приложения:
com.halfbrick.jetpackjoyride
Русский язык:
Есть
Лайков:
19
Комментарии:
0
Просмотров:
18 983

Освойте экшен с реактивным ранцем и уклоняйтесь от препятствий на бесконечных уровнях лучшего платформера для мобильных устройств.


Jetpack Joyride — это платформер с безумно быстрым геймплеем и чрезвычайно захватывающей игровой механикой, которая разработана, чтобы подтолкнуть вас к пределу возможностей. Летайте, стреляйте и прыгайте, преодолевая препятствия в этой динамичной игре, в которую легко играть, но которую сложно освоить. Пройдите сотни уровней, возвращаясь на Землю со временем в этой захватывающей игре на ловкость и скорость. Присоединяйтесь к более чем 100 000 игроков с более чем 250 000 достижений и более 15 миллиардов игровых очков за всю жизнь! Обновите свой реактивный ранец сегодня!


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
 Теги темы: Много денег

Скачать Jetpack Joyride (Мод, Много денег) 1.93.1 взлом

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Скачать Jetpack Joyride (Мод, Много денег) 189 Мб Ссылка 2 189 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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