Освойте экшен с реактивным ранцем и уклоняйтесь от препятствий на бесконечных уровнях лучшего платформера для мобильных устройств.



Jetpack Joyride — это платформер с безумно быстрым геймплеем и чрезвычайно захватывающей игровой механикой, которая разработана, чтобы подтолкнуть вас к пределу возможностей. Летайте, стреляйте и прыгайте, преодолевая препятствия в этой динамичной игре, в которую легко играть, но которую сложно освоить. Пройдите сотни уровней, возвращаясь на Землю со временем в этой захватывающей игре на ловкость и скорость. Присоединяйтесь к более чем 100 000 игроков с более чем 250 000 достижений и более 15 миллиардов игровых очков за всю жизнь! Обновите свой реактивный ранец сегодня!