Jetpack Joyride (Мод, Много денег) 1.93.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Halfbrick Studios
Версия:
1.93.1
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 189 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
19
Комментарии:
0
Просмотров:
18 983
Освойте экшен с реактивным ранцем и уклоняйтесь от препятствий на бесконечных уровнях лучшего платформера для мобильных устройств.
Jetpack Joyride — это платформер с безумно быстрым геймплеем и чрезвычайно захватывающей игровой механикой, которая разработана, чтобы подтолкнуть вас к пределу возможностей. Летайте, стреляйте и прыгайте, преодолевая препятствия в этой динамичной игре, в которую легко играть, но которую сложно освоить. Пройдите сотни уровней, возвращаясь на Землю со временем в этой захватывающей игре на ловкость и скорость. Присоединяйтесь к более чем 100 000 игроков с более чем 250 000 достижений и более 15 миллиардов игровых очков за всю жизнь! Обновите свой реактивный ранец сегодня!
Информация о модах
- Неограниченное количество монет
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