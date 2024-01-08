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Shadow Fight 3 (Мод меню)

Shadow Fight 3 1.41.0

Мод меню
343
122
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Версия:
1.41.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
NEKKI
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 213 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
179 649
Скриншоты
Описание

Популярность онлайн-ролевой игры "Королевская битва", известной как Shadow Fight 3, стремительно возросла, и она стала настоящим фаворитом среди геймеров. Это самая новая глава в увлекательной серии Shadow Fight, Shadow Fight 2, которая завоевала сердца множества игроков. В игре представлена захватывающая история о герое, который отдает свою жизнь в битве за контроль над силой теней.


Главному герою предстоит овладеть тремя различными стилями боя, собрать самое мощное оружие и сразиться с опаснейшими противниками, чтобы остановить угрозу, нависшую над вселенной. Shadow Fight 3 предлагает уникальный геймплей, где игроки могут насладиться глубокой системой боя, позволяющей комбинировать удары и защиту с использованием разнообразных навыков.


Одной из особенностей игры является возможность настраивать и развивать своего героя. Вы сможете создать уникальный персонаж, выбрав из множества вариантов внешности и настроек. Кроме того, вам предстоит собирать эпическое оружие и экипировку, чтобы увеличить свои боевые возможности и стать непобедимым воином.


Shadow Fight 3 поразит вас своей потрясающей графикой и атмосферой, которая погрузит вас в мрачный и опасный мир теней. Вы будете исследовать различные локации, встречать интересных персонажей и участвовать в эпических сражениях. Каждый поединок станет испытанием вашего мастерства и стратегического мышления. Не упустите свой шанс окунуться в увлекательный мир и стать героем, способным спасти вселенную от неминуемой гибели. Примите вызов и докажите свою силу в этой захватывающей ролевой игре!


Информация о модах

1. Множитель урона

2. Множитель защиты

3. Отключить врага

4. Теневой БОГ

5. ОШИБКА APK Обойдена

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Shadow Fight игры на Андроид
Shadow Fight игры на Андроид
 Теги темы: Мод меню, Онлайн игры, файтинги

Скачать Shadow Fight 3 (Мод меню) v1.41.0 MOD APK

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Мод меню 213 Мб Мод меню (Ссылка 2) 213 Мб
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Старые версии Shadow Fight 3
Version TG 1.39.1 Version TG 1.39.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Shadow Fight 3 (Мод меню)


Комментарии (101)
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SenSei
SenSei 26 января 2025 23:20
Здравствуйте! Админ можете добавить рабочий мод пожалуйста!
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 октября 2024 00:14
Nemets, Добрый день, не мы создатели :(
0
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Nemets
Nemets 30 октября 2024 23:43
Че блять так трудно сделать нормальный работающий мод? Заебали нахуй😑
0
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Shavkat
Shavkat 6 октября 2024 20:11
Не работает
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 сентября 2024 19:50
Гость Андрей, В обеих одинаковые файлы, но с 1 лучше
0
Ответить
Гость Андрей
Гость Андрей 6 сентября 2024 14:42
С какой ссылки лучше скачивать
0
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Игорь
Игорь 29 мая 2024 09:47
Можете пожалуйста помочь? У меня в первом моде когда скачиваю пишит что нужно скачать из оригинального источника, а во втором не появляется меню мобов, что делать?
+2
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ShaLuv
ShaLuv 5 мая 2024 20:22
у меня не работает... менюшки нету
+5
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Di
Di 28 января 2024 20:54
Ggg, старый телефон значит. Нужно обновиться и всё будет работать изумительно
-2
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игрок
игрок 8 января 2024 04:19
параша после тренировки не продвинуться
+3
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