U-boat game wwII - подводная торпедная атака - это, по сути, игра-стрелялка, в которой игрок будет стоять за перископом подводной лодки времен Второй мировой войны. Геймеры - настоящие морские волки, которым удалось подобраться к конвоям с грузами и военным кораблям. Успешная и хитрая атака должна быть начата с правильных приоритетных целей. Отправляя торпеды в путь, необходимо учитывать множество факторов, чтобы не пропустить противоторпедные маневры, исходящие от кораблей. Помните об охотниках, они мгновенно реагируют на обнаруженных врагов и делают все возможное, чтобы уничтожить подводную лодку.