Uboat Attack (Мод, Много денег) 2.37.0
Окунитесь в роль капитана подводной лодки в игре Uboat Attack
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Версия:
2.37.0
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 00:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 330 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
5 660
U-boat game wwII - подводная торпедная атака - это, по сути, игра-стрелялка, в которой игрок будет стоять за перископом подводной лодки времен Второй мировой войны. Геймеры - настоящие морские волки, которым удалось подобраться к конвоям с грузами и военным кораблям. Успешная и хитрая атака должна быть начата с правильных приоритетных целей. Отправляя торпеды в путь, необходимо учитывать множество факторов, чтобы не пропустить противоторпедные маневры, исходящие от кораблей. Помните об охотниках, они мгновенно реагируют на обнаруженных врагов и делают все возможное, чтобы уничтожить подводную лодку.
Информация о модах
Много денег
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