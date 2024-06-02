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Uboat Attack (Мод, Много денег)

Uboat Attack (Мод, Много денег) 2.37.0

Окунитесь в роль капитана подводной лодки в игре Uboat Attack
6
6
Скачать (330 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TrofyGames
Версия:
2.37.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 330 Мб
id приложения:
com.TrofyGames.UboatAttack
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
5 660

U-boat game wwII - подводная торпедная атака - это, по сути, игра-стрелялка, в которой игрок будет стоять за перископом подводной лодки времен Второй мировой войны. Геймеры - настоящие морские волки, которым удалось подобраться к конвоям с грузами и военным кораблям. Успешная и хитрая атака должна быть начата с правильных приоритетных целей. Отправляя торпеды в путь, необходимо учитывать множество факторов, чтобы не пропустить противоторпедные маневры, исходящие от кораблей. Помните об охотниках, они мгновенно реагируют на обнаруженных врагов и делают все возможное, чтобы уничтожить подводную лодку.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Uboat Attack (Мод, Много денег) 2.37.0 взлом

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330 Мб
Ссылка 2
330 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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