android-1.ru / Игры / Ролевые / охотник на вампиров (Мод, Бесплатные покупки)
охотник на вампиров (Мод, Бесплатные покупки)

охотник на вампиров (Мод, Бесплатные покупки) v1.2.4

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.2.4
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
mobirix
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 20:35
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 568
Описание

Vampire Butcher Heroes - это прекрасный RPG-проект с элементами стратегии, мясницкого дела и других жанров, которые делают игровой процесс очень увлекательным и веселым. Игроки будут руководить командой героев, применять специальные навыки, развивать определенные характеристики и факторы, а также наблюдать за эпическими противостояниями за будущее всего человечества. Вторгшись в страну с армией вампиров и их слуг, которые хотят превратить людей в рабов, вы должны остановить и обратить врага. Для этого у военачальников будет все необходимое. Главное - вовремя воспользоваться своим шансом и не упустить возможность извлечь те или иные положительные таланты характера.


Игроку предстоит стать охотником на вампиров и других злых существ, погрузивших мир во тьму. Вас ждет огромное разнообразие локаций, встречи с самыми свирепыми и безжалостными монстрами, уникальная система навыков и талантов, а также захватывающий геймплей, омытый экшеном.



Информация о модах

1. Неограниченное золото

2. Неограниченное количество бриллиантов


Важно: Сначала зайдите в магазин и купите золото с бриллиантами, чтобы получить их много

Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать охотник на вампиров (Мод, Бесплатные покупки) v1.2.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать охотник на вампиров (Мод, Бесплатные покупки) 230 Мб Ссылка 2 230 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
The Dark Book: RPG Offline (Мод, Режим бога)
The Dark Book: RPG Offline (Мод, Режим бога)
Version: 4.0.5
Angry Birds POP Bubble Shooter (Мод, Много денег)
Angry Birds POP Bubble Shooter (Мод, Много денег)
Version: 3.114.0
Wildlife Matters (Мод, Бесплатные покупки)
Wildlife Matters (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.5
Virtual City Playground・Магнат (Мод, Бесплатные покупки)
Virtual City Playground・Магнат (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.21.101
DragonSpear-EX (Мод, Бесплатные покупки)
DragonSpear-EX (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.20
Blast Friends: три в ряд (Мод, Без рекламы)
Blast Friends: три в ряд (Мод, Без рекламы)
Version: 2.6.7
Школа хип-хопа (Мод, Unlocked)
Школа хип-хопа (Мод, Unlocked)
Version: 1.8.8
Одиссей Космос：Пиксельные игры (Мод, Бесплатные покупки)
Одиссей Космос：Пиксельные игры (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.34

Отзывы о охотник на вампиров (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив