Описание

Vampire Butcher Heroes - это прекрасный RPG-проект с элементами стратегии, мясницкого дела и других жанров, которые делают игровой процесс очень увлекательным и веселым. Игроки будут руководить командой героев, применять специальные навыки, развивать определенные характеристики и факторы, а также наблюдать за эпическими противостояниями за будущее всего человечества. Вторгшись в страну с армией вампиров и их слуг, которые хотят превратить людей в рабов, вы должны остановить и обратить врага. Для этого у военачальников будет все необходимое. Главное - вовремя воспользоваться своим шансом и не упустить возможность извлечь те или иные положительные таланты характера.





Игроку предстоит стать охотником на вампиров и других злых существ, погрузивших мир во тьму. Вас ждет огромное разнообразие локаций, встречи с самыми свирепыми и безжалостными монстрами, уникальная система навыков и талантов, а также захватывающий геймплей, омытый экшеном.



