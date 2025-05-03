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DragonSpear-EX (Мод, Бесплатные покупки)

DragonSpear-EX (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.20

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Версия:
1.0.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
게임투게더
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 19:26
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 468 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 190
Скриншоты
Описание

DragonSpear-EX - это ролевой проект, обладающий почти всеми классическими чертами сайд-скроллинговой RPG. Кроме того, в ней есть партийные сражения, азиатский стиль оформления персонажей и эпическая сюжетная линия. С огромным и очень сильным боссом в финальной битве, это обязательное условие. Игроки отправляются в локацию в фэнтезийном мире, где темные силы собирают свои силы и совершают набеги на мирные территории. Необходимо собрать группу героев, экипировать их, обучить навыкам, а затем проверить результаты в бою. Разнообразие функций, элементов, персонажей и всего остального наверняка увлечет поклонников жанра.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим бога

5. Неограниченная мана

6. Более высокая скорость передвижения

7. Более быстрая перезарядка навыков

8. Быстрый ультимативный навык

9. Неограниченные монеты

10. Неограниченные камни мудреца


ПРИМЕЧАНИЕ: включите разрешение наложения вручную перед запуском игры!

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 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать DragonSpear-EX (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.20 MOD APK

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Скачать DragonSpear-EX (Мод, Бесплатные покупки) 468 Мб Ссылка 2 468 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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