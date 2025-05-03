Описание

DragonSpear-EX - это ролевой проект, обладающий почти всеми классическими чертами сайд-скроллинговой RPG. Кроме того, в ней есть партийные сражения, азиатский стиль оформления персонажей и эпическая сюжетная линия. С огромным и очень сильным боссом в финальной битве, это обязательное условие. Игроки отправляются в локацию в фэнтезийном мире, где темные силы собирают свои силы и совершают набеги на мирные территории. Необходимо собрать группу героев, экипировать их, обучить навыкам, а затем проверить результаты в бою. Разнообразие функций, элементов, персонажей и всего остального наверняка увлечет поклонников жанра.