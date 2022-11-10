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Seven Mortal Sins X-TASY (Мод, Скорость игры)

Seven Mortal Sins X-TASY (Мод, Скорость игры) 2.2.7

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Версия:
2.2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
USERJOY Technology Co., Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 580 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 873

Seven Mortal Sins X-TASY - это захватывающая игра, полная драмы и битвы, разворачивающаяся в самом сердце ада после прихода Люцифера. В этой эпической саге игроки вступают в бой семью смертными грехами, руководя группой храбрых воинов, готовых сразиться с любым противником, стоящим на пути.


Управляйте своими персонажами, активируйте их уникальные навыки и используйте стратегию, чтобы одержать победу в схватке. Каждый персонаж обладает своими собственными способностями и умениями, которые могут стать ключом к успеху в битве. Развивайте их навыки с течением времени, чтобы стать еще сильнее и могущественнее.


Но это еще не все. В игре также присутствует захватывающая механика гача, которая позволяет игрокам получать доступ к новым и мощным персонажам, усиливая свою команду и увеличивая свои шансы на победу. Вас ждут невероятные приключения, захватывающие сражения и мощные союзники в игре Seven Mortal Sins X-TASY!



Скриншоты

Информация о модах

Меню модов

Модификатор скорости игры

Повышенная совместимость с Android (мод может работать в средах, в которых оригинальный APK-файл не работает). На данный момент никакая другая функция не представляется возможной, поэтому не рассылайте спам с просьбой о большем. Если вам это не нравится, не играйте в это.

 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Seven Mortal Sins X-TASY (Мод, Скорость игры) 2.2.7 взлом

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Скачать Seven Mortal Sins X-TASY (Мод, Скорость игры) 580 Мб Ссылка 2 580 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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