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FAIRY TAIL: Fierce Fight (Мод меню)

FAIRY TAIL: Fierce Fight (Мод меню) 2.3.0.1

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Версия:
2.3.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HONGKONG SKYMOONS INTERACTIVE CO., LIMITED
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 964 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2

FAIRY TAIL: Fierce Fight — это новая мобильная 3D-игра в жанре экшн, которая позволяет игрокам погрузиться в захватывающий мир, изображенный в популярном аниме. В игре воспроизводится уникальная атмосфера мира Фиоре, где остросюжетные сражения и крепкие дружеские связи играют ключевую роль. Игрокам предлагается выбрать из примерно 40 различных магов, каждый из которых обладает уникальными способностями и принадлежит к разным классам.


Каждый маг имеет свои особенности и характеристики, что позволяет игрокам создавать и настраивать команды для выполнения различных миссий. В FAIRY TAIL: Fierce Fight удачно сочетаются элементы стратегии и экшена, предоставляя игрокам возможность тактически подходить к бою, используя сильные стороны своих персонажей. Эта комбинация позволяет создавать захватывающие и динамичные битвы, которые держат в напряжении на протяжении всей игры.


Игра отличается высококачественной трехмерной графикой, которая детально воспроизводит мир аниме и его персонажей. FAIRY TAIL: Fierce Fight — это не просто игра, а настоящее приключение в мире магии и сражений, где каждое решение может изменить ход событий и судьбу вашего отряда. Будьте готовы к эпическим битвам, стратегиям и незабываемым моментам в этой увлекательной игре.


Скриншоты

Информация о модах

Меню/Верховная дама/Защита/Глупый враг

 Теги темы: Мод меню

Скачать FAIRY TAIL: Fierce Fight (Мод меню) 2.3.0.1 взлом

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Скачать FAIRY TAIL: Fierce Fight (Мод меню) 964 Мб Ссылка 2 964 Мб

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