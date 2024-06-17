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Grand Tour (Мод меню)

Grand Tour (Мод меню) 1.0.0

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PLUMERIA Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17

Grand Tour — это игра, которая по-новому интерпретирует суть классических ролевых игр для современной мобильной среды. Вас ждет захватывающее путешествие по фантастическому миру, где вы будете охотиться на монстров, становиться сильнее и наслаждаться простым, интуитивно понятным игровым процессом. Легкость погружения в игру делает её доступной для каждого.


В Grand Tour охота на монстров занимает центральное место. Сражаясь с различными существами, вы будете собирать материалы, необходимые для создания более мощного снаряжения. Этот аспект игры не только приносит удовольствие от сражений, но и стимулирует к постоянному улучшению своего персонажа, что добавляет дополнительную мотивацию и увлекательность игровому процессу.


Испытайте острые ощущения от роста своего персонажа, улучшая его снаряжение и открывая новые возможности. С каждым шагом вы становитесь сильнее, а ваше снаряжение — более мощным и эффективным. Grand Tour предлагает уникальное сочетание классических ролевых элементов и современной мобильной игры, создавая насыщенный и увлекательный опыт для всех любителей жанра.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Золото всегда увеличивается
  • Драгоценные камни всегда увеличиваются
 Теги темы: Мод меню

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