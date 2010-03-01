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Meow Meow Warriors (Мод меню)

Meow Meow Warriors (Мод меню) 0.1.87

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Imba Global
Версия:
0.1.87
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Meow Meow Warriors — это уникальная игра, представляющая собой симуляцию кошачьей войны, в которой игроки оказываются в самом центре сражений за свободу Мьютопии. Главный герой, Страж, возглавляет отважную и доблестную группу котов-воинов, защищая свою родину от коварного конгломерата Мьюча. Вам предстоит использовать как силу, так и ум, чтобы перехитрить врагов и спасти находящееся под угрозой королевство.


Организация и укрепление войск: История Meow Meow Warriors начинается со сбора фантастической команды котов-воинов, каждый из которых обладает уникальной внешностью и способностями. Эти бойцы не являются чистыми листами, и с улучшением они приобретают бонусы, становясь отважными воинами, способными вести захватывающие сражения. Игра включает элементы RPG, позволяя геймерам прогрессировать и побеждать, даже когда они не находятся за своим устройством.


Стратегия и контроль: Независимо от того, чувствуете ли вы себя полностью контролирующим ситуацию и возглавляете свою армию, или ваши солдаты действуют самостоятельно, каждая секунда на поле боя наполнена стратегическими уровнями. Meow Meow Warriors гарантирует захватывающий игровой процесс, независимо от выбранного вами подхода. В этой игре вы сможете размахивать сжатыми кулаками, перехитрять врагов и вести свою армию к победе, наслаждаясь каждой минутой захватывающих сражений.


Скриншоты

Информация о модах

Меню/Макс Дам/Оборона/Деньги

 Теги темы: Мод меню

Скачать Meow Meow Warriors (Мод меню) 0.1.87 взлом

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Скачать Meow Meow Warriors (Мод меню) 162 Мб Ссылка 2 162 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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