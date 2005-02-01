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Granado Espada M (Мод меню)

Granado Espada M (Мод меню) 1.2.5

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
HanbitSoft Inc
Версия:
1.2.5
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
com.hanbitsoft.gem.google
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
25

Granado Espada M — это долгожданная мобильная версия культовой ролевой экшен-игры, которая заслуженно пользуется вниманием и любовью фанатов жанра. Игра переносит знаменитый оригинал на мобильные устройства, обещая игрокам незабываемые впечатления и сохраняя все ключевые элементы, которые сделали оригинал таким популярным.


Одной из главных особенностей Granado Espada M является способность вызывать у игроков сильные эмоции и погружение в мир игры. Разработчики постарались перенести весь боевой опыт, знакомый по оригинальной версии, в мобильный формат. Игроки смогут управлять сразу тремя персонажами одновременно, что обеспечивает динамичный и стратегически насыщенный игровой процесс. Это позволяет использовать различные комбинации персонажей и их навыков, чтобы максимально эффективно вести бой.


Игра также сохраняет уникальную стойку и боевой стиль, которые были визитной карточкой оригинальной версии. Это обеспечивает ностальгический опыт для ветеранов игры, а новички смогут насладиться инновационными игровыми механиками и глубоким сюжетным миром. Granado Espada M предлагает богатый контент, множество квестов и приключений, которые позволят игрокам полностью погрузиться в увлекательный фэнтезийный мир и испытать всю прелесть ролевого экшена на своих мобильных устройствах.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель скорости атаки
  • Множитель скорости передвижения
 Теги темы: Мод меню

Скачать Granado Espada M (Мод меню) 1.2.5 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Granado Espada M (Мод меню)
90 Мб
Ссылка 2
90 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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