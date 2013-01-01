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RPG Astral Takers (Мод меню)

RPG Astral Takers 1.1.0g

Мод менюРежим бога

Судьба зовёт, враги ждут, а призванные герои — твой единственный шанс выстоять
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Версия:
1.1.0g
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
KEMCO
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

RPG Astral Takers — это тактическая ролевая игра, в которой ты берёшь под контроль Ревайса — ученика Призывателя, только начинающего постигать силу Эхокамней. Его путь пересекается с таинственной девушкой по имени Аврора, чьё прошлое покрыто туманом. Но искать ответы долго не дадут — опасность уже рядом, и чтобы выжить, придётся звать на помощь воинов из других миров. Каждый призыв — не просто эффект, а шанс изменить исход боя.


До восьми уникальных героев готовы присоединиться к твоему отряду, но в битву можно взять только четверых. RPG Astral Takers предлагает гибкую боевую систему с пошаговыми сражениями, где просчитать ход противника — не опция, а необходимость. Враги действуют по предсказуемым шаблонам, и именно грамотная адаптация к ним решает всё. От выбора состава группы до синергии навыков — каждый ход имеет значение. Это игра для тех, кто не просто хочет сражаться, а хочет побеждать с умом.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Полная игра бесплатно
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать RPG Astral Takers (Мод меню) v1.1.0g MOD APK

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Скачать RPG Astral Takers (Мод меню) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

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