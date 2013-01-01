Описание

RPG Astral Takers — это тактическая ролевая игра, в которой ты берёшь под контроль Ревайса — ученика Призывателя, только начинающего постигать силу Эхокамней. Его путь пересекается с таинственной девушкой по имени Аврора, чьё прошлое покрыто туманом. Но искать ответы долго не дадут — опасность уже рядом, и чтобы выжить, придётся звать на помощь воинов из других миров. Каждый призыв — не просто эффект, а шанс изменить исход боя.





До восьми уникальных героев готовы присоединиться к твоему отряду, но в битву можно взять только четверых. RPG Astral Takers предлагает гибкую боевую систему с пошаговыми сражениями, где просчитать ход противника — не опция, а необходимость. Враги действуют по предсказуемым шаблонам, и именно грамотная адаптация к ним решает всё. От выбора состава группы до синергии навыков — каждый ход имеет значение. Это игра для тех, кто не просто хочет сражаться, а хочет побеждать с умом.