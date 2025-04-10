Описание

Sky Utopia переносит игроков в величественный парящий город Орз — мирный центр четырёх рас, построенный вокруг небесного фонтана и защищаемый благосклонностью бога Океаноса. Здесь технологии переплетены с магией, титаны служат людям, а гильдии авантюристов каждый год сражаются за титул героев на Великой арене. Но гармония рушится, когда над городом раскрывается Разлом Измерений.





Из трещины в небе вырывается древний демон, нацеленный на саму суть мира — древо Иггдрасиль, питающее Орз жизненной энергией. Теперь всё зависит от стражей, избранных гильдией, — авантюристов, готовых сражаться за каждый клочок неба. Прокачивай своего героя, выбирай класс, объединяй силы с другими игроками и докажи, что именно ты достоин звания защитника Утопии.





Sky Utopia сочетает яркое фэнтези, глубокую RPG-систему и дух приключений. Город в облаках зовёт — и от тебя зависит, падёт ли он в хаос или возродится в сиянии славы.