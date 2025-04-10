Sky Utopia 7.0.0
Когда небо расколото, и древние силы восстают — героями становятся те, кто осмелился подняться
Sky Utopia переносит игроков в величественный парящий город Орз — мирный центр четырёх рас, построенный вокруг небесного фонтана и защищаемый благосклонностью бога Океаноса. Здесь технологии переплетены с магией, титаны служат людям, а гильдии авантюристов каждый год сражаются за титул героев на Великой арене. Но гармония рушится, когда над городом раскрывается Разлом Измерений.
Из трещины в небе вырывается древний демон, нацеленный на саму суть мира — древо Иггдрасиль, питающее Орз жизненной энергией. Теперь всё зависит от стражей, избранных гильдией, — авантюристов, готовых сражаться за каждый клочок неба. Прокачивай своего героя, выбирай класс, объединяй силы с другими игроками и докажи, что именно ты достоин звания защитника Утопии.
Sky Utopia сочетает яркое фэнтези, глубокую RPG-систему и дух приключений. Город в облаках зовёт — и от тебя зависит, падёт ли он в хаос или возродится в сиянии славы.
1. Замороженный враг
2. Более быстрая анимация
3. Более быстрое применение навыков
Примечание: Обязательно выполните следующие действия, чтобы войти в систему с помощью Google с подписанным APK.
✦ Установите официальную игру из Play Store
✦ Войдите в игру, используя свою учетную запись Google
✦ Выйдите из игры, но оставьте ее в фоновых задачах
✦ Удалите игру
✦ Установите MOD APK
✦ Снова войдите в игру, используя свою учетную запись Google
✦ Вы можете в полной мере наслаждаться MOD APK
✦ Поздравляем
Примечание: Если вход не работает должным образом, перезагрузите телефон/эмулятор и повторите шаги с самого начала.
Скачать Sky Utopia (Мод, Тупые боты) v7.0.0 MOD APK
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