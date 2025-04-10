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Sky Utopia (Мод, Тупые боты)

Sky Utopia 7.0.0

Когда небо расколото, и древние силы восстают — героями становятся те, кто осмелился подняться
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Версия:
7.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dreamstar Network Limited
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 248 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Sky Utopia переносит игроков в величественный парящий город Орз — мирный центр четырёх рас, построенный вокруг небесного фонтана и защищаемый благосклонностью бога Океаноса. Здесь технологии переплетены с магией, титаны служат людям, а гильдии авантюристов каждый год сражаются за титул героев на Великой арене. Но гармония рушится, когда над городом раскрывается Разлом Измерений.


Из трещины в небе вырывается древний демон, нацеленный на саму суть мира — древо Иггдрасиль, питающее Орз жизненной энергией. Теперь всё зависит от стражей, избранных гильдией, — авантюристов, готовых сражаться за каждый клочок неба. Прокачивай своего героя, выбирай класс, объединяй силы с другими игроками и докажи, что именно ты достоин звания защитника Утопии.


Sky Utopia сочетает яркое фэнтези, глубокую RPG-систему и дух приключений. Город в облаках зовёт — и от тебя зависит, падёт ли он в хаос или возродится в сиянии славы.


Информация о модах

1. Замороженный враг

2. Более быстрая анимация

3. Более быстрое применение навыков


Примечание: Обязательно выполните следующие действия, чтобы войти в систему с помощью Google с подписанным APK.


✦ Установите официальную игру из Play Store

✦ Войдите в игру, используя свою учетную запись Google

✦ Выйдите из игры, но оставьте ее в фоновых задачах

✦ Удалите игру

✦ Установите MOD APK

✦ Снова войдите в игру, используя свою учетную запись Google

✦ Вы можете в полной мере наслаждаться MOD APK

✦ Поздравляем


Примечание: Если вход не работает должным образом, перезагрузите телефон/эмулятор и повторите шаги с самого начала.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Аниме игры на андроид
Аниме игры на андроид
 Теги темы: Тупые боты

Скачать Sky Utopia (Мод, Тупые боты) v7.0.0 MOD APK

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Скачать Sky Utopia (Мод, Тупые боты) 248 Мб Ссылка 2 248 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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