Описание

Raising a Samurai IDLE — это стильный idle-экшен, сочетающий дух самурайской чести с атмосферой неонового мегаполиса будущего. Примитивный дракон вырвался из подземелий хай-тек-городов, и только она — девушка-самурай, унаследовавшая древнюю силу, может дать ему отпор. Пока вокруг хаос, техно-секты и механизированные банды, ты ведёшь героиню по пути мастерства, не прерываясь ни на сон, ни на учёбу, ни на работу.





Raising a Samurai IDLE — это простое управление одной рукой, автоматические бои, непрерывная охота и стабильный рост. Самурайка качается, даже когда ты не в игре. Улучшай навыки, открывай способности, наблюдай, как меч становится продолжением воли, а каждое нажатие приближает к финальной дуэли. Это не просто idle — это легенда, которую ты растишь шаг за шагом, враг за врагом.