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Raising a Samurai IDLE (Мод меню)

Raising a Samurai IDLE 0.901G

Мод меню

Когда дракон пробуждается в киберпанке, древняя легенда берёт в руки катану
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Версия:
0.901G
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
HidingGames
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Raising a Samurai IDLE — это стильный idle-экшен, сочетающий дух самурайской чести с атмосферой неонового мегаполиса будущего. Примитивный дракон вырвался из подземелий хай-тек-городов, и только она — девушка-самурай, унаследовавшая древнюю силу, может дать ему отпор. Пока вокруг хаос, техно-секты и механизированные банды, ты ведёшь героиню по пути мастерства, не прерываясь ни на сон, ни на учёбу, ни на работу.


Raising a Samurai IDLE — это простое управление одной рукой, автоматические бои, непрерывная охота и стабильный рост. Самурайка качается, даже когда ты не в игре. Улучшай навыки, открывай способности, наблюдай, как меч становится продолжением воли, а каждое нажатие приближает к финальной дуэли. Это не просто idle — это легенда, которую ты растишь шаг за шагом, враг за врагом.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Raising a Samurai IDLE (Мод меню) v0.901G MOD APK

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Скачать Raising a Samurai IDLE (Мод меню) 186 Мб Ссылка 2 186 Мб

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