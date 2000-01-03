Описание

Idle Blade: Puzzle RPG — это idle-RPG с элементами головоломки, прокачкой персонажей и автоматизированным боем. Ты выбираешь одного из семи героев — от яростного Берсерка до скрытного наёмника — и отправляешься выполнять сотни миссий. Каждые пять минут твой герой собирает добычу, улучшает снаряжение и открывает новые боевые комбо, даже если ты не в игре. Сражения проходят автоматически, но успех зависит от твоих решений: как ты собрал билд, какие навыки усилил и в какой момент активировал умения.





Тебя ждут масштабные карты, случайные события, таинственные торговцы и эпические 3D-битвы с мифическими существами, где важно не только снаряжение, но и тактика. Повышай уровень, собирай редкие предметы, усиливай способности и зарабатывай ресурсы для следующих рывков. Игра работает офлайн, не требует постоянного внимания и отлично подойдёт тем, кто любит прогресс даже в фоновом режиме. Погрузись в мир Этерии и начни писать свою легенду.