Idle Blade: Puzzle RPG 0.7
Выбери героя, собирай добычу и сражайся с драконами даже тогда, когда не играешь
Idle Blade: Puzzle RPG — это idle-RPG с элементами головоломки, прокачкой персонажей и автоматизированным боем. Ты выбираешь одного из семи героев — от яростного Берсерка до скрытного наёмника — и отправляешься выполнять сотни миссий. Каждые пять минут твой герой собирает добычу, улучшает снаряжение и открывает новые боевые комбо, даже если ты не в игре. Сражения проходят автоматически, но успех зависит от твоих решений: как ты собрал билд, какие навыки усилил и в какой момент активировал умения.
Тебя ждут масштабные карты, случайные события, таинственные торговцы и эпические 3D-битвы с мифическими существами, где важно не только снаряжение, но и тактика. Повышай уровень, собирай редкие предметы, усиливай способности и зарабатывай ресурсы для следующих рывков. Игра работает офлайн, не требует постоянного внимания и отлично подойдёт тем, кто любит прогресс даже в фоновом режиме. Погрузись в мир Этерии и начни писать свою легенду.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.