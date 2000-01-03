android-1.ru / Игры / Ролевые / Idle Blade: Puzzle RPG
Idle Blade: Puzzle RPG

Idle Blade: Puzzle RPG 0.7

Выбери героя, собирай добычу и сражайся с драконами даже тогда, когда не играешь
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.7
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Hex Vibes
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Idle Blade: Puzzle RPG — это idle-RPG с элементами головоломки, прокачкой персонажей и автоматизированным боем. Ты выбираешь одного из семи героев — от яростного Берсерка до скрытного наёмника — и отправляешься выполнять сотни миссий. Каждые пять минут твой герой собирает добычу, улучшает снаряжение и открывает новые боевые комбо, даже если ты не в игре. Сражения проходят автоматически, но успех зависит от твоих решений: как ты собрал билд, какие навыки усилил и в какой момент активировал умения.


Тебя ждут масштабные карты, случайные события, таинственные торговцы и эпические 3D-битвы с мифическими существами, где важно не только снаряжение, но и тактика. Повышай уровень, собирай редкие предметы, усиливай способности и зарабатывай ресурсы для следующих рывков. Игра работает офлайн, не требует постоянного внимания и отлично подойдёт тем, кто любит прогресс даже в фоновом режиме. Погрузись в мир Этерии и начни писать свою легенду.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Idle Blade: Puzzle RPG v0.7 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Idle Blade: Puzzle RPG 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Influencer Story: Rise to Fame (Мод, Без рекламы)
Influencer Story: Rise to Fame (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.44
Icewind Dale: Enhanced Edition (Мод, Unlocked)
Icewind Dale: Enhanced Edition (Мод, Unlocked)
Version: 2.6.6.10
Life & Suffering of Sir Brante (Мод меню)
Life & Suffering of Sir Brante (Мод меню)
Version: 1.4.2
Legend of Avatar (Мод Меню)
Legend of Avatar (Мод Меню)
Version: 1.0.1
After Dark
After Dark
Version: 1.0.0
RUNESOUL ARPG (Мод меню)
RUNESOUL ARPG (Мод меню)
Version: 1.0.15
Karnark (Мод Меню)
Karnark (Мод Меню)
Version: 1.00.03
Shooting io: Zombie Survival (Мод меню)
Shooting io: Zombie Survival (Мод меню)
Version: 1.4.6

Отзывы о Idle Blade: Puzzle RPG


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив