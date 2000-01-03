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Karnark (Мод Меню)

Karnark 1.00.03

Мод меню

Где вера раскалывает мир, а сила ковалась не в легендах, а в ваших руках
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Версия:
1.00.03
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
mobirix
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 925 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42
Скриншоты
Описание

Karnark — это не просто MMORPG, а эпическая арена, где каждый шаг переплетается с конфликтами, древними пророчествами и жаждой силы. Добро пожаловать в Истраду — континент, где вера стала оружием, а войны ведутся не только за территорию, но и за истину. Здесь развитие персонажа — не изнурительный марафон, а захватывающий рывок: всё продумано так, чтобы вы не теряли темп. Уровни растут быстро, награды щедрые, а крафт не требует целое состояние. Хочешь меч, который рассекает небеса? Собрал — и пошёл в бой. Никаких мучительных фармов по вечерам.


Но настоящий драйв начинается, когда на горизонте появляется другой игрок. Karnark даёт полную свободу в PvP: хочешь один на один? Вперёд. Хочешь взять штурмом крепость? Собирай команду. Всё это — в мире, живом и гибком, где каждое подземелье живёт по своим законам и времени. А ещё тут легко торговать: рынок работает, как часы, вещи переходят из рук в руки без танцев с бубном. Плюс — костюмы. Не просто «шкурки», а реальный инструмент кастомизации, делающий вашего героя не просто сильным, а запоминающимся. В Karnark ты не теряешься среди других. Ты — пишешь свою сагу.


Информация о модах

Меню

Тупой враг

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 Теги темы: Мод меню

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