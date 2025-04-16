android-1.ru / Игры / Ролевые / Shooting io: Zombie Survival (Мод меню)
Shooting io: Zombie Survival (Мод меню)

Shooting io: Zombie Survival 1.4.6

Мод меню

Беги, стреляй, эволюционируй — когда одна ошибка может стоить последнего патрона
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StarDust Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 732 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Shooting io: Zombie Survival — это бодрый roguelike-шутер, где ты не просто отстреливаешь зомби, а выживаешь с умом и стилем. Мир разваливается под натиском мертвецов, и на поле боя выходишь ты — одинокий герой, окружённый со всех сторон. Здесь важно не только попасть в цель, но и выбрать, куда двигаться, как отступить, когда атаковать. Игра бросает вызов твоей реакции, вниманию и способности быстро принимать решения под давлением.


С каждым забегом в Shooting io ты становишься сильнее: оружие апгрейдится, открываются новые умения и альтернативные формы, превращающие стандартный ствол в машину для зомби-истребления. Управление отзывчивое, динамика — плотная, а сложность растёт ровно настолько, чтобы каждое достижение ощущалось заслуженно. Здесь нет права на ошибку — но есть куча способов её красиво исправить. Прыжок, перекат, автомат в руки — и вперёд, наводить порядок в хаосе.


Информация о модах

Меню, Высокий урон

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Shooting io: Zombie Survival (Мод меню) v1.4.6 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Shooting io: Zombie Survival (Мод меню) 732 Мб Ссылка 2 732 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Brawl Bag - Merge & Fight (Мод Меню)
Brawl Bag - Merge & Fight (Мод Меню)
Version: 1.6.0
Space Hero: Invasion Shooter (Мод Меню)
Space Hero: Invasion Shooter (Мод Меню)
Version: 1.3.0
Kyrie and Terra
Kyrie and Terra
Version: 1.1.3
Taming Master : Pet Guardian (Мод Меню)
Taming Master : Pet Guardian (Мод Меню)
Version: 1.4.0
Evolution : Idle RPG (Мод Меню)
Evolution : Idle RPG (Мод Меню)
Version: 1.0.5
Draconia Saga (Мод, Быстрая анимация)
Draconia Saga (Мод, Быстрая анимация)
Version: 1.23.0
Sky Utopia (Мод, Тупые боты)
Sky Utopia (Мод, Тупые боты)
Version: 7.0.0
Grand Mobile - гонки и суета (Полная версия)
Grand Mobile - гонки и суета (Полная версия)
Version: 38.0

Отзывы о Shooting io: Zombie Survival (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив