Описание

Shooting io: Zombie Survival — это бодрый roguelike-шутер, где ты не просто отстреливаешь зомби, а выживаешь с умом и стилем. Мир разваливается под натиском мертвецов, и на поле боя выходишь ты — одинокий герой, окружённый со всех сторон. Здесь важно не только попасть в цель, но и выбрать, куда двигаться, как отступить, когда атаковать. Игра бросает вызов твоей реакции, вниманию и способности быстро принимать решения под давлением.





С каждым забегом в Shooting io ты становишься сильнее: оружие апгрейдится, открываются новые умения и альтернативные формы, превращающие стандартный ствол в машину для зомби-истребления. Управление отзывчивое, динамика — плотная, а сложность растёт ровно настолько, чтобы каждое достижение ощущалось заслуженно. Здесь нет права на ошибку — но есть куча способов её красиво исправить. Прыжок, перекат, автомат в руки — и вперёд, наводить порядок в хаосе.