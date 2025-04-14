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Kyrie and Terra

Kyrie and Terra 1.1.3

Оригинал

Когда магия рушится, а спасение приходит в виде стартапа и экономики
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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rotjana kaankem
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Kyrie and Terra — это необычный фэнтезийный мир, где заклинания сплетаются с бизнес-планами, а ключ к спасению — не в мече, а в расчетах. Великая Терра, созданная двенадцатью богами, долгое время жила под покровом энергии Кириауры. Но всё изменилось, когда обычный человек — разорившийся, потерянный, но не сломленный — оказался на этой земле. Его встреча с загадочной провидицей Реджиной становится поворотной точкой: она видит грядущее падение мира в хаос инфляции и войн. Но вместо меча он поднимает экономику — буквально.


Kyrie and Terra предлагает смелое переплетение жанров. Здесь вы не просто идёте в квест — вы строите компанию, вводите новую валюту "Trim", балансируете магию и рынок, торгуетесь, инвестируете, внедряете инновации. Артефакт "Кости Судьбы" становится символом непредсказуемости — и в магии, и в бизнесе. Игра задаёт удивительно современный вопрос: может ли знание экономики спасти целый мир, если оно подкреплено верой, союзниками и чутьем на правильный момент? Фэнтези и предпринимательство ещё никогда не были так органично связаны — в истории, где каждое решение может стать либо началом новой эры, либо последним гвоздём в крышку магического саркофага.


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