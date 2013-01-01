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Soul Huntress: Roguelike (Мод Меню)

Soul Huntress: Roguelike 0.0.1

Мод меню

Когда враг носит твоё лицо — победить можно только сталью и инстинктом
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PANTHERA GLOBAL
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
36
Скриншоты
Описание

Soul Huntress: Roguelike бросает тебя в мир, где маски срастаются с плотью, а враги крадут не только жизни, но и личности. Королевство на грани краха, и только ты, охотница на Создателей, способна остановить ползущую тьму. Подземелья кишат врагами, каждый шаг может быть ловушкой, а память — не всегда твоя. Чтобы дойти до Альфа-Создателя, придётся сражаться на пределе.


В Soul Huntress: Roguelike ты выбираешь, кем быть — быстрой и точной, медленной и смертоносной или магической бурей. Мечи, луки, заклинания — всё под твоим контролем. Боевая система построена на комбо, уворотах и точном расчёте. Каждый босс — это не просто мешок ХП, а настоящая проверка на реакцию и выносливость. И помни: за каждым углом может быть не враг, а отражение того, кем ты могла бы стать… или кого уже потеряла.



Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Soul Huntress: Roguelike (Мод Меню) v0.0.1 MOD APK

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Скачать Soul Huntress: Roguelike (Мод Меню) 186 Мб Ссылка 2 186 Мб

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