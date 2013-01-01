Описание

Soul Huntress: Roguelike бросает тебя в мир, где маски срастаются с плотью, а враги крадут не только жизни, но и личности. Королевство на грани краха, и только ты, охотница на Создателей, способна остановить ползущую тьму. Подземелья кишат врагами, каждый шаг может быть ловушкой, а память — не всегда твоя. Чтобы дойти до Альфа-Создателя, придётся сражаться на пределе.





В Soul Huntress: Roguelike ты выбираешь, кем быть — быстрой и точной, медленной и смертоносной или магической бурей. Мечи, луки, заклинания — всё под твоим контролем. Боевая система построена на комбо, уворотах и точном расчёте. Каждый босс — это не просто мешок ХП, а настоящая проверка на реакцию и выносливость. И помни: за каждым углом может быть не враг, а отражение того, кем ты могла бы стать… или кого уже потеряла.



