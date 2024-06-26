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EXODUS: Climate Activist (Мод, Без рекламы)

EXODUS: Climate Activist (Мод, Без рекламы) 1.7

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Версия:
1.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hosted Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7

EXODUS: Climate Activist — это новаторская интерактивная ролевая игра, отличающаяся от других игр отсутствием графики и звука. Управление в этой игре осуществляется через чтение контента и воображение его деталей, что пробуждает ваше воображение и дарит незабываемые впечатления. Вы становитесь исследователем изменения климата, и ваша задача — решать возникающие проблемы, связанные с экологией и устойчивым развитием. Ваши решения будут иметь прямое влияние на окружающую среду и общество, создавая чрезвычайно интересный и уникальный опыт игры. В игре вам придется использовать свое воображение для создания визуальных образов и звуков, что делает процесс игры более личным и захватывающим. 


Каждое ваше решение и действие будут разворачивать перед вами новую часть истории, раскрывая последствия ваших поступков. Без визуальных и звуковых эффектов, игра полагается на силу слов и вашего воображения, чтобы вызвать эмоциональные реакции и погружение в сюжет. Это позволяет глубже проникнуться темами изменения климата и социальной ответственности. EXODUS: Climate Activist не только развлекает, но и просвещает, предоставляя игрокам информацию о реальных проблемах, связанных с изменением климата. Это помогает повысить осведомленность и вдохновляет на активные действия в реальной жизни. Приготовьтесь к увлекательному путешествию, где каждый ваш выбор будет иметь значение, а воображение станет вашим главным инструментом. Эта игра — отличный способ испытать новый формат интерактивного развлечения, который бросает вызов традиционным представлениям о видеоиграх.


Скриншоты

Информация о модах

1. Разблокированы истории

2. Разблокированы без рекламы

3. Повышенная статистика (исход)

 Теги темы: Без рекламы

Скачать EXODUS: Climate Activist (Мод, Без рекламы) 1.7 взлом

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Скачать EXODUS: Climate Activist (Мод, Без рекламы) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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