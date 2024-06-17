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Grimoire refrain (Мод меню)

Grimoire refrain (Мод меню) 2.5.9

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Версия:
2.5.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
studiotree
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 197 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6

Grimoire Refrain выходит за рамки простого развлечения и погружает игроков в завораживающее приключение. Отдавая дань уважения богатому наследию фэнтезийных игр, она переносит энтузиастов в мир, полный волшебных чудес и стратегических интриг. Как продолжение успешной игры, Grimoire Refrain развивает триумфы своего предшественника, обещая беспрецедентный игровой опыт с более высокими ставками, глубоким повествованием и неизведанными квестами, которые увлекут и бросят вам вызов на бесчисленные часы.


В ней игроки берут на себя роль доблестных героев, которым предстоит исследовать безграничные ландшафты мистического царства. Каждый уголок этого мира изобилует как опасностями, так и впечатляющей красотой. От густых, раскинувшихся лесов Эльфийского королевства до древних высоких шпилей Тайной Цитадели, каждое ваше приключение будет наполнено отголосками эпических сказаний и легенд.


Темные силы скрываются в тени, и судьба этого мистического мира находится в ваших умелых руках. В Grimoire Refrain вам предстоит сражаться с мощными врагами, решать сложные головоломки и выполнять эпические квесты, чтобы спасти мир от надвигающейся угрозы. Игра обещает захватывающий геймплей, который погрузит вас в глубокую и увлекательную вселенную, полную магии, тайн и приключений.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Высокий урон

3. Множитель защиты

4. Режим Бога

5. Всегда критический удар

6. Более высокая скорость атаки

7. Глупый враг

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