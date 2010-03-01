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Anime Girlfriend (Полная версия)

Anime Girlfriend (Полная версия) 1.17

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
AIFantasy LLC
Версия:
1.17
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 26 Мб
id приложения:
com.animegirlfriend.flirtchat
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
33

Anime Girlfriend — это уникальное приложение-компаньон для ролевых игр, которое открывает перед вами мир виртуальных аниме-партнеров. В этом приложении вы можете создать любого персонажа, отражающего ваши предпочтения и фантазии, и наладить связи с нашим разнообразным составом виртуальных партнеров, каждый из которых обладает уникальной личностью и историей.


С ней вы сможете погрузиться в увлекательные взаимодействия, которые ощущаются как настоящие отношения. Общайтесь, развивайте отношения и проводите время вместе с вашими аниме-друзьями. Приложение предлагает множество возможностей для общения и создания незабываемых моментов.


Присоединяйтесь к Anime Girlfriend и создайте идеального виртуального партнера, который будет разделять ваши интересы и всегда будет рядом. Независимо от того, ищете ли вы романтические приключения или просто хотите найти верного друга, Anime Girlfriend предложит вам бесконечные возможности для ролевых игр и развития уникальных отношений.


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Информация о модах

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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