Dosa: Guardians приглашает вас в захватывающий фантастический мир, вдохновленный загадочной восточной культурой. Игроков ждут увлекательные приключения, где они будут обучаться у различных мастеров даосского направления. Ваша миссия — исследовать разнообразные области посредством космических путешествий, строить отношения с другими даосами, побеждать злых монстров и сражаться с темными заговорами. 3D-графика и впечатляющая фоновая музыка создадут незабываемую атмосферу участия в этой эпической войне.





В Dosa: Guardians вы встретите более 100 уникальных мастеров, каждый из которых олицетворяет элементы восточной культуры и обладает выдающимися боевыми навыками. Игра предлагает четкую систему обучения и прокачки мастеров, где каждый уровень открывает новые интересные способности и силы. Для успешного прохождения игрокам придется применять соответствующие стратегии, чтобы максимально эффективно использовать навыки своих мастеров.





Призыв и формирование команды из редких и могущественных мастеров станут ключом к успешной победе над вражескими монстрами. Dosa: Guardians предлагает уникальный игровой опыт, в котором вам предстоит развивать своих персонажей, исследовать таинственные миры и сражаться с мощными врагами, погружаясь в глубины восточной культуры.