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Dosa: Guardians (Мод меню)

Dosa: Guardians (Мод меню) 1.0.11

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.0.11
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 91 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
49

Dosa: Guardians приглашает вас в захватывающий фантастический мир, вдохновленный загадочной восточной культурой. Игроков ждут увлекательные приключения, где они будут обучаться у различных мастеров даосского направления. Ваша миссия — исследовать разнообразные области посредством космических путешествий, строить отношения с другими даосами, побеждать злых монстров и сражаться с темными заговорами. 3D-графика и впечатляющая фоновая музыка создадут незабываемую атмосферу участия в этой эпической войне.


В Dosa: Guardians вы встретите более 100 уникальных мастеров, каждый из которых олицетворяет элементы восточной культуры и обладает выдающимися боевыми навыками. Игра предлагает четкую систему обучения и прокачки мастеров, где каждый уровень открывает новые интересные способности и силы. Для успешного прохождения игрокам придется применять соответствующие стратегии, чтобы максимально эффективно использовать навыки своих мастеров.


Призыв и формирование команды из редких и могущественных мастеров станут ключом к успешной победе над вражескими монстрами. Dosa: Guardians предлагает уникальный игровой опыт, в котором вам предстоит развивать своих персонажей, исследовать таинственные миры и сражаться с мощными врагами, погружаясь в глубины восточной культуры.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
 Теги темы: Мод меню

Скачать Dosa: Guardians (Мод меню) 1.0.11 взлом

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Скачать Dosa: Guardians (Мод меню)
91 Мб
Ссылка 2
91 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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