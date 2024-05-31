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Werewolf: Book of Hungry Names (Мод, Unlocked)

Werewolf: Book of Hungry Names (Мод, Unlocked) 1.3.9

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Версия:
1.3.9
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 30 Мб
id приложения:
com.choiceofgames.hungrynames
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
10

Werewolf: Book of Hungry Names — это уникальное приключение в мире оборотней, которое переносит игроков в мрачный и таинственный мир, где легенды оживают на страницах. В отличие от традиционных игр об оборотнях, полагающихся на графику и звук, она предлагает погружение в сюжет посредством текста, давая возможность прочувствовать каждую деталь и эмоцию через слова.


Эта игра отличается своим объемным и детально проработанным сюжетом, состоящим из более чем 1,6 миллиона слов. Разработанная по мотивам интерактивного романа Кайла Маркиза, она позволяет игрокам насладиться глубокой и захватывающей историей, в которой персонажи и их отношения играют ключевую роль. В игре представлены различные аспекты жизни оборотней, их внутренние конфликты, борьба за выживание и взаимодействие с миром, который их боится и ненавидит.


Одна из самых привлекательных особенностей Werewolf: Book of Hungry Names — это возможность пережить историю через письма и тексты, что делает каждый выбор и каждое действие значимыми. Игроки будут принимать решения, которые влияют на ход событий и судьбы персонажей, исследуя темные уголки мира оборотней и раскрывая тайны, скрытые в мраке.


Скриншоты

Информация о модах

1. Разблокированы истории

2. Разблокирована реклама без рекламы

3. Повышенная статистика (максимальные атрибуты)

 Теги темы: Unlocked

Скачать Werewolf: Book of Hungry Names (Мод, Unlocked) 1.3.9 взлом

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Скачать Werewolf: Book of Hungry Names (Мод, Unlocked)
30 Мб
Ссылка 2
30 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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