Light of the Stars — это захватывающая тактическая ролевая игра, которая увлечет поклонников корейской культуры и фэнтези-миров. Действие игры разворачивается в мире Star Force, который погружается в хаос после того, как королева случайно освобождает темные силы, открыв печать на Ранней Воде. Этот акт приводит к пробуждению зла, угрожающего существованию всего живого.





Игрокам предстоит взять на себя роль наследников созвездий, которые являются единственной надеждой на спасение мира. Ваша задача — стать героем звезд и вести свою команду в битву против темных сил. Используя тактические навыки и стратегическое мышление, вы будете сражаться с врагами, защищать мир и восстанавливать порядок.





Light of the Stars предлагает богатый и увлекательный сюжет, наполненный неожиданными поворотами и эпическими сражениями. Игра привлекает внимание не только своим глубоким и продуманным игровым процессом, но и яркой, детализированной графикой, которая отражает красоту корейской культурной эстетики. Будьте готовы к незабываемому приключению, где каждое ваше решение будет иметь значение, а каждый бой станет шагом к спасению мира.