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Light of the Stars - Gacha RPG (Мод меню)

Light of the Stars - Gacha RPG (Мод меню) 1.0.21

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MOBIGAMES INC.
Версия:
1.0.21
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 125 Мб
id приложения:
com.mobigames.star
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
17

Light of the Stars — это захватывающая тактическая ролевая игра, которая увлечет поклонников корейской культуры и фэнтези-миров. Действие игры разворачивается в мире Star Force, который погружается в хаос после того, как королева случайно освобождает темные силы, открыв печать на Ранней Воде. Этот акт приводит к пробуждению зла, угрожающего существованию всего живого.


Игрокам предстоит взять на себя роль наследников созвездий, которые являются единственной надеждой на спасение мира. Ваша задача — стать героем звезд и вести свою команду в битву против темных сил. Используя тактические навыки и стратегическое мышление, вы будете сражаться с врагами, защищать мир и восстанавливать порядок.


Light of the Stars предлагает богатый и увлекательный сюжет, наполненный неожиданными поворотами и эпическими сражениями. Игра привлекает внимание не только своим глубоким и продуманным игровым процессом, но и яркой, детализированной графикой, которая отражает красоту корейской культурной эстетики. Будьте готовы к незабываемому приключению, где каждое ваше решение будет иметь значение, а каждый бой станет шагом к спасению мира.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим бога
 Теги темы: Мод меню

Скачать Light of the Stars - Gacha RPG (Мод меню) 1.0.21 взлом

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Скачать Light of the Stars - Gacha RPG (Мод меню)
125 Мб
Ссылка 2
125 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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