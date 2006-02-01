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Transforming Heroine X (Мод меню)

Transforming Heroine X (Мод меню) 01.02.06

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Требования:
Android 9
Разработчик:
DMMGAMES
Версия:
01.02.06
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 122 Мб
id приложения:
com.dmm.dmmgames.twinklestarknights
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
124

Tinkle Star Knights Transformation Heroine! — это ролевая игра, которая вдохновит любителей ярких и динамичных сражений, где ключевые роли отведены сильным женским персонажам. Игра совмещает элементы Bishoujo с классическими ролевыми играми, предоставляя игрокам уникальный опыт, где стратегия и боевая тактика играют центральную роль.


В Tinkle Star Knights Transformation Heroine! игроки принимают на себя роли командиров-девушек, каждая из которых обладает уникальными способностями и характеристиками. Основная задача — вести свои армии к победе в битвах, где необходимо не только владеть военным мастерством, но и уметь стратегически мыслить, планировать атаки и оборону.


Интерфейс игры разработан так, чтобы не только привлекать внимание своей визуальной привлекательностью, но и предоставлять удобную навигацию по игровому миру. Каждый персонаж дизайнирован симпатично, что добавляет игре шарм и делает процесс погружения в игру еще более приятным.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
 Теги темы: Мод меню

Скачать Transforming Heroine X (Мод меню) 01.02.06 взлом

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Скачать Transforming Heroine X (Мод меню)
122 Мб
Ссылка 2
122 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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