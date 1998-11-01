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Amikin Survival: аниме RPG (Мод, Без рекламы)

Amikin Survival: аниме RPG (Мод, Без рекламы) 0.3.0

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Скачать (400 Мб)
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Требования:
Android 10
Разработчик:
Helio Games
Версия:
0.3.0
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 400 Мб
id приложения:
com.heliogames.amikin.survival
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
5
Просмотров:
754

Amikin Survival: Anime RPG — это игра, сочетающая красивую графику, обширные карты и увлекательные приключения главного героя в удивительном мире, где магия и технологии, основанные на ней, являются неотъемлемой частью жизни. Игроки будут собирать различных существ, называемых амикинами, каждый из которых обладает уникальными качествами, свойствами и характеристиками.


Эти амикины помогут вам в бою, добыче ресурсов, строительстве и других аспектах игры. Игрокам предстоит тренировать своих подопечных, улучшать их навыки и способности, чтобы они могли эффективно выполнять поставленные задачи. Исследование разнообразных локаций в поисках ценнейших бонусов и ресурсов станет важной частью игрового процесса, предлагая множество интересных заданий и испытаний.


Amikin Survival: Anime RPG предоставляет множество возможностей для развития и кастомизации, что не даст заскучать ни на минуту. Игроки смогут наслаждаться глубоким и захватывающим геймплеем, исследуя мир, полный магии и технологий, тренируя своих амикинов и открывая для себя новые горизонты. Эта игра обещает стать идеальным выбором для любителей аниме и ролевых игр, предлагая уникальный и увлекательный опыт.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Скорость
  • Идеальное приручение
  • Неограниченное Крафт
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Amikin Survival: аниме RPG (Мод, Без рекламы) 0.3.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Amikin Survival: аниме RPG (Мод, Без рекламы)
400 Мб
Ссылка 2
400 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Amikin Survival: аниме RPG (Мод, Без рекламы)


Комментарии (5)
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Denis
Denis В субботу в 12:04
Как установить игр с модом если она не устанавливается никак
0
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Denis
Denis 30 мая 2024 17:54
Почему при установке игры вылезает надпись что приложение не установлено как его пакет недействительный то есть поврежден
0
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Denis
Denis 27 мая 2024 13:17
Почему при установке игры пишет, что приложение не установлено, так его пакет недействителен, например повреждён. Так хотелось поиграть.
0
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Евген
Евген 26 мая 2024 05:18
При установке пишет файл очень повреждëн((INSTALL_PARSE_FAILED_NO_CERTIFICATES: Failed to collect certificates from /data/app/vmdl949130934.tmp/0.apk using APK Signature Scheme v3: SHA-512 digest of contents did not verify
Вот какую ошибку выдаëт!!!
0
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VNYK_DEDA65RU
VNYK_DEDA65RU 19 мая 2024 02:37
вообще не устанавливается слишком уж сломали даже на пк
+1
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