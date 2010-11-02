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Hattori: Battle Clash (Мод, Урон)

Hattori: Battle Clash (Мод, Урон) 2.11.10

Ниндзя-фэнтези с захватывающими PvP-сражениями
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
FunkyMonkey Studio
Версия:
2.11.10
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 142 Мб
id приложения:
com.hattorigame.Hattori2
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
115

Hattori: Battle Clash - предлагает нестандартное исполнение и реализацию игровых особенностей, объединяя элементы различных сеттингов и механик. Этот проект рассчитан на широкий круг игроков с разными предпочтениями в игровом процессе. В основе игры лежит концепция MMORPG с акцентом на PvP, сочетающая тематику ниндзя с фэнтезийными аспектами и захватывающим сюжетом. Игроки будут погружаться в историю, начиная с первых шагов новичка и постепенно превращаясь в смертоносного воина, способного на невероятные подвиги.


Богатый сюжет игры проводит пользователей через множество испытаний и приключений, помогая им освоить все нюансы и тонкости игрового мира. В ней каждый сможет найти что-то по душе: будь то развитие персонажа, крафтинг, или участие в масштабных PvP-сражениях. Механика игры продумана до мелочей, чтобы каждый игрок мог создать уникального героя, полностью соответствующего его стилю игры и предпочтениям.


Помимо основной линии, игра предлагает множество дополнительных геймплейных возможностей. От продуманной системы развития и создания предметов до захватывающих мини-игр, требующих точности и идеального тайминга. Эти элементы делают "Hattori: Battle Clash" многослойным и захватывающим проектом, способным увлечь и удержать внимание игроков на долгие часы, предлагая разнообразие и глубину, которые не оставят равнодушным ни одного любителя жанра.


Скриншоты

Информация о модах

Высокий урон

Скачать Hattori: Battle Clash (Мод, Урон) 2.11.10 взлом

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Скачать Hattori: Battle Clash (Мод, Урон) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

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