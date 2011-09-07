android-1.ru / Игры / Экшен / бесплатные стрелялки офлайн - онлайн игры 18+ (Мод, Тупые боты/Без рекламы)
бесплатные стрелялки офлайн - онлайн игры 18+ (Мод, Тупые боты/Без рекламы)

бесплатные стрелялки офлайн - онлайн игры 18+ (Мод, Тупые боты/Без рекламы) 24.8

11
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
24.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GAMEXIS
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 133
Скриншоты
Описание

FPS Gun Shooting Games offline - это захватывающая игра-стрелялка, которая предлагает часы развлечений для вас и ваших друзей. В этой игре вы будете сталкиваться с напряженными и захватывающими боями, где каждая секунда имеет значение. Вам предстоит сразиться с множеством противников, чтобы заслужить звание самого отважного и мощного героя игры. Вам придется проявить мастерство и стратегическое мышление, чтобы победить в каждом сражении.


Игра предлагает множество невероятных возможностей и стратегий. Вы сможете выбирать из различного арсенала оружия, использовать тактики укрытий и маневрирования, чтобы превзойти своих противников. Каждый бой будет представлять новые вызовы и возможности для проявления вашего мастерства.


Одно из преимуществ этой игры - возможность играть в режиме офлайн. Вы сможете наслаждаться игрой в любое время и в любом месте, даже без доступа к интернету. Погрузитесь в захватывающий мир FPS Gun Shooting Games offline и станьте настоящим героем, покоряющим все преграды и противников. Готовьтесь к захватывающим боям и веселью в этой невероятной игре-стрелялке!


Информация о модах
  • Режим бога
  • Враг не может атаковать
  • Без рекламы
Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать бесплатные стрелялки офлайн - онлайн игры 18+ (Мод, Тупые боты/Без рекламы) v24.8 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать бесплатные стрелялки офлайн - онлайн игры 18+ (Мод, Тупые боты/Без рекламы) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Repair Master 3D (Мод, Много денег/без рекламы)
Repair Master 3D (Мод, Много денег/без рекламы)
Version: 4.1.6
Разрушитель городов (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы)
Разрушитель городов (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы)
Version: 1.32
Nitro Nation Drag & Drift (Мод меню)
Nitro Nation Drag & Drift (Мод меню)
Version: 7.9.11
Critical Ops: Multiplayer FPS (Мод, меню)
Critical Ops: Multiplayer FPS (Мод, меню)
Version: 1.46.0.f2659
Dont Starve: Shipwrecked (Мод, Unlocked)
Dont Starve: Shipwrecked (Мод, Unlocked)
Version: 1.33.4
Tap Empire: Idle Tycoon Tapper (Мод, Много камней)
Tap Empire: Idle Tycoon Tapper (Мод, Много камней)
Version: 2.15.18
Bullet Knight (Бесплатные покупки/мод меню)
Bullet Knight (Бесплатные покупки/мод меню)
Version: 1.2.15
Chicken Gun (Мод, Много денег)
Chicken Gun (Мод, Много денег)
Version: 4.4.03

Отзывы о бесплатные стрелялки офлайн - онлайн игры 18+ (Мод, Тупые боты/Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив