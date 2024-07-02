Nitro Nation Drag & Drift (Мод меню) 7.9.8
Nitro Nation дает игрокам два режима дрэга и дрифта. Режимы отличаются игровым процессом, один позволит вам прикоснуться к автомобилям, которые вы любите, другой — гоночный режим, который бросает вызов вашим навыкам. Получите скидку до 10% на все покупки Nitro Nation, подписавшись на программу вознаграждений Nitro Nation!
Попробуйте Nitro Nation Drag & Drift в течение ограниченного времени — часть стоимости Проблема с большинством игр заключается в том, что они требуют много времени и денег, чтобы играть, но с Nitro Nation Drag & Drift нет необходимости тратить это время или деньги. Если вы ищете быструю гонку или напряженную битву, эта игра поможет вам.
Получите максимальный игровой опыт, играя в Nitro Nation Drag & Drift с друзьями, которые используют одну платформу. Кроме того, открывайте новые машины и трассы по мере прохождения игры. Обыграйте всех своих друзей в гонках на дрэг-н-дрифте с Nitro Nation.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Всегда идеальный запуск/сдвиг
- Всегда хороший запуск/Смена
- Всегда ранний запуск/Смена
- Всегда перевыполнять Запуск/сдвиг
МОД 2
1. Меню MOD
2. Всегда идеальный запуск/переключение // Запуск/переключение всегда идеально
3. Auto Perfect Shift — зеленый // Хак автоматически переключает вашу передачу в зеленой зоне
4. Auto Perfect Shift — красный // Хак автоматически переключает вашу передача в красной зоне (для некоторых продвинутых автомобилей)
5. Временная задержка // Выберите временную задержку от 0 до 1000 мс, чтобы переключение передач выглядело естественным (законным)
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ НЕ ВКЛЮЧАЕТЕ ОБА ХАКА ВМЕСТЕ, ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЗАГЛОНУТСЯ! ОТКЛЮЧИТЕ Always Perfect Launch/Shift ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ Auto Perfect Shift
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