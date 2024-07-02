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Nitro Nation Drag & Drift (Мод меню)

Nitro Nation Drag & Drift (Мод меню) 7.9.8

83
15
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Версия:
7.9.8
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Creative Mobile Games
Категория:
На русском / Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
60 127

Nitro Nation дает игрокам два режима дрэга и дрифта. Режимы отличаются игровым процессом, один позволит вам прикоснуться к автомобилям, которые вы любите, другой — гоночный режим, который бросает вызов вашим навыкам. Получите скидку до 10% на все покупки Nitro Nation, подписавшись на программу вознаграждений Nitro Nation!


Попробуйте Nitro Nation Drag & Drift в течение ограниченного времени — часть стоимости Проблема с большинством игр заключается в том, что они требуют много времени и денег, чтобы играть, но с Nitro Nation Drag & Drift нет необходимости тратить это время или деньги. Если вы ищете быструю гонку или напряженную битву, эта игра поможет вам.


Получите максимальный игровой опыт, играя в Nitro Nation Drag & Drift с друзьями, которые используют одну платформу. Кроме того, открывайте новые машины и трассы по мере прохождения игры. Обыграйте всех своих друзей в гонках на дрэг-н-дрифте с Nitro Nation.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Всегда идеальный запуск/сдвиг
  • Всегда хороший запуск/Смена
  • Всегда ранний запуск/Смена
  • Всегда перевыполнять Запуск/сдвиг


МОД 2

1. Меню MOD
2. Всегда идеальный запуск/переключение  // Запуск/переключение всегда идеально
3. Auto Perfect Shift — зеленый  // Хак автоматически переключает вашу передачу в зеленой зоне
4. Auto Perfect Shift — красный  // Хак автоматически переключает вашу передача в красной зоне (для некоторых продвинутых автомобилей)
5. Временная задержка  // Выберите временную задержку от 0 до 1000 мс, чтобы переключение передач выглядело естественным (законным)

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ НЕ ВКЛЮЧАЕТЕ ОБА ХАКА ВМЕСТЕ, ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЗАГЛОНУТСЯ! ОТКЛЮЧИТЕ  Always Perfect Launch/Shift  ПЕРЕД  ВКЛЮЧЕНИЕМ  Auto Perfect Shift

 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Nitro Nation Drag & Drift (Мод меню) 7.9.8 взлом

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MOD V1 1.8 Гб MOD V1 (Ссылка 2) 1.8 Гб

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