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CSR Racing 2 (Мод, Много денег/Ключей)

CSR Racing 2 (Мод, Много денег/Ключей) 5.1.0

111
22
Скачать (3 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
NaturalMotionGames Ltd
Версия:
5.1.0
Категория:
На русском / Гонки / Симуляторы / Онлайн игры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3 Гб
id приложения:
com.naturalmotion.customstreetracer2
Русский язык:
Есть
Лайков:
111
Комментарии:
1
Просмотров:
96 640

CSR Racing 2 - это яркая представительница жанра гоночных игр, которая позволяет игрокам погрузиться в мир скорости, мощных автомобилей и захватывающих соревнований. Она действительно продвигает жанр гоночных игр на новый уровень, предоставляя множество возможностей и особенностей.


Одной из ключевых особенностей CSR Racing 2 является визуальное воспроизведение автомобилей и трасс. Графика в игре высочайшего качества, и автомобили воспроизведены с удивительной детализацией. Это позволяет игрокам наслаждаться реалистичным дизайном и анимацией своих гоночных машин. Однако, это не только о визуальной составляющей. Игра предлагает множество режимов гонок и испытаний, включая одиночные заезды, соревнования с другими игроками и даже события, связанные с командными гонками. Это добавляет разнообразие и вызовы в игровой процесс.


Еще одной замечательной особенностью CSR Racing 2 является возможность настраивать и улучшать ваши гоночные автомобили. Игроки могут поднимать уровень и производительность своих машин, чтобы сделать их более конкурентоспособными на трассе. Этот аспект игры позволяет создать уникальные и мощные автомобили, что добавляет элемент стратегии к гоночным соревнованиям.



Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество ключей
  • Неограниченное топливо
  • Анти-бан: даже если вас забанят, вы все равно сможете играть

MOD V2

  • Цены снижены до предела (0-1 доллар/золото)
  • Все автомобили открыты
  • Бесплатный шоппинг
  • При покупках золото и доллары не уменьшаются
  • Увеличенные награды в RP
  • Меню модов: боты тупые

ПРИМЕЧАНИЕ: 

  1. Возможность бана не исключена!
  2. Возникли проблемы при прохождении игры с модом (например, момент Противостояния)? Установите оригинал (обходную версию) ничего не удаляя и пройдясь по проблемному участку. После этого установите мод.
 Теги темы: Автомобили, Встроенный кэш, Много денег, Мод меню

Скачать CSR Racing 2 (Мод, Много денег/Ключей) 5.1.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
3 Гб
MOD V1 (Ссылка 2)
3 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о CSR Racing 2 (Мод, Много денег/Ключей)


Комментарии (1)
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Дуна
Дуна 31 марта 2023 22:14
Не удается открыть файл
-9
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