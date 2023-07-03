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Driving School Sim (Мод меню)

Driving School Sim (Мод меню) 11.2

95
18
Скачать (1.2 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ovidiu Pop
Версия:
11.2
Категория:
На русском / Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
id приложения:
com.ovilex.drivingschoolsim
Русский язык:
Есть
Лайков:
95
Комментарии:
1
Просмотров:
32 069

Driving School Sim - это уникальный симулятор автошколы, который предлагает игрокам возможность научиться водить автомобиль. Что может быть более захватывающим, чем овладеть навыками вождения и исследовать мир на четырех колесах?


В этой игре вы будете разрабатывать различные конструкции современных автомобилей, вносить улучшения и модификации, чтобы создать идеальное транспортное средство. После этого вы сможете испытать свои навыки вождения, управляя этими автомобилями по различным местам и дорогам. Вам предстоит принять участие в различных гоночных соревнованиях, где вы будете соревноваться с другими игроками и пытаться выиграть ценные призы. Будьте готовы к ответственным испытаниям и стремитесь к победе, доказывая свои навыки вождения и тактические умения.


Driving School Sim предлагает вам реалистичную физику вождения и подробно воссозданные автомобили, чтобы вы могли почувствовать себя за рулем настоящего автомобиля. Путешествуйте по городским улицам, трассам и другим разнообразным местам, наслаждаясь захватывающим геймплеем и испытывая адреналин от гонок. Готовы ли вы стать учеником автошколы и освоить искусство вождения? Вперед, узнайте, что значит быть уверенным водителем и покорите дороги в ней!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги

МОД 2

  • Бесконечные деньги
  • Все разблокировано


 Теги темы: Автомобили, Встроенный кэш, Мод меню

Скачать Driving School Sim (Мод меню) 11.2 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
1.2 Гб
MOD V1 (Ссылка 2)
1.2 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Driving School Sim (Мод меню)


Комментарии (1)
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Ричард
Ричард 28 сентября 2020 19:39
Скачал,но не смогу установить
+4
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