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Zero City: Выживание в убежище в зомби апокалипсис (Мод, 1 удар)

Zero City: Выживание в убежище в зомби апокалипсис (Мод, 1 удар) 1.56.7

Защитите свою крепость и бункер от полчищ зомби
25
12
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Версия:
1.56.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BEINGAME LIMITED
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
50 643
Скриншоты
Описание

В мире, который когда-то был нам знаком, наступил конец света. Зомби теперь бродят по Земле, приближая апокалипсис. В игре Zero City, игроки выступают в роли одного из немногих выживших, и их задача — защитить своих людей, иначе человечество погибнет.


Игроки должны сохранять свою крепость и бункер, отбиваясь от полчищ зомби в этом симуляторе выживания и песочнице. Вам поручено руководить своим населением и присматривать за одним из немногих убежищ нового мира. Чтобы сделать базу мощной и неприступной, необходимо собрать выживших, обучить персонал и распределить задания.


В Zero City вам предстоит стратегически развивать свою базу, управлять ресурсами и принимать тактические решения для защиты своих людей. Обучайте выживших различным навыкам, чтобы они могли эффективно справляться с угрозами. Распределяйте задачи, укрепляйте оборону и модернизируйте оборудование, чтобы ваше убежище стало настоящей крепостью. Пришло время защитить свою базу, город и мир от зомби! Используйте все доступные ресурсы и стратегические навыки, чтобы выжить в этом постапокалиптическом мире. Каждое ваше решение может стать ключевым в борьбе за выживание человечества.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД Меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты

СОВЕТЫ : СДЕЛАЙТЕ СВОЮ АТАКУ СЛИШКОМ ВЫСОКОЙ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАГРАДЫ

МОД 2

  • Враг наносит 1 урон


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Zero City: Выживание в убежище в зомби апокалипсис (Мод, 1 удар) v1.56.7 MOD APK

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Быстрая игра 130 Мб Быстрая игра (Ссылка 2) 130 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Zero City: Выживание в убежище в зомби апокалипсис (Мод, 1 удар)


Комментарии (3)
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Ковид
Ковид 21 сентября 2023 15:39
Нету мод, и не работает
-3
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Артем
Артем 25 августа 2023 14:07
Вылетает в боях
+4
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Люся
Люся 13 июля 2023 00:27
Не устанавливается
+1
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