Описание

В мире, который когда-то был нам знаком, наступил конец света. Зомби теперь бродят по Земле, приближая апокалипсис. В игре Zero City, игроки выступают в роли одного из немногих выживших, и их задача — защитить своих людей, иначе человечество погибнет.





Игроки должны сохранять свою крепость и бункер, отбиваясь от полчищ зомби в этом симуляторе выживания и песочнице. Вам поручено руководить своим населением и присматривать за одним из немногих убежищ нового мира. Чтобы сделать базу мощной и неприступной, необходимо собрать выживших, обучить персонал и распределить задания.





В Zero City вам предстоит стратегически развивать свою базу, управлять ресурсами и принимать тактические решения для защиты своих людей. Обучайте выживших различным навыкам, чтобы они могли эффективно справляться с угрозами. Распределяйте задачи, укрепляйте оборону и модернизируйте оборудование, чтобы ваше убежище стало настоящей крепостью. Пришло время защитить свою базу, город и мир от зомби! Используйте все доступные ресурсы и стратегические навыки, чтобы выжить в этом постапокалиптическом мире. Каждое ваше решение может стать ключевым в борьбе за выживание человечества.