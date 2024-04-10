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Nightclub Tycoon: Idle Manager (Мод, Много денег)

Nightclub Tycoon: Idle Manager (Мод, Много денег) 1.23.003

Станьте владельцем ночного клуба и достигните вершины
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Iteration One GmbH
Версия:
1.23.003
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 122 Мб
id приложения:
com.iterationone.nightclubtycoon
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 001

Nightclub Tycoon — это праздная магнатская игра, в которой вы берете на себя роль Рика Риччи, начинающего владельца ночного клуба. Долгосрочная цель Рика — зарекомендовать себя как самого известного в мире владельца клуба.


Несмотря на безграничный энтузиазм Рика, он выглядит совершенно обедневшим. Он бросил все на спасение популярного клуба в Бруклине, штат Нью-Йорк, который переживал тяжелые времена. Успешный владелец ночного клуба или бара должен быть готов работать долгие часы, обращать внимание на детали и быть устойчивым к трудным клиентам. Однако, если вы желаете разбогатеть и имеете настойчивость в изучении ремесла, вы, несомненно, можете получить прибыль и подняться на вершину отрасли со своим баром или клубом. Им нужно больше продвигать свой ночной клуб, чтобы получить больше платежеспособных клиентов и шансов заработать деньги.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Nightclub Tycoon: Idle Manager (Мод, Много денег) 1.23.003 взлом

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Скачать Nightclub Tycoon: Idle Manager (Мод, Много денег)
122 Мб
Ссылка 2
122 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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