Nightclub Tycoon — это праздная магнатская игра, в которой вы берете на себя роль Рика Риччи, начинающего владельца ночного клуба. Долгосрочная цель Рика — зарекомендовать себя как самого известного в мире владельца клуба.





Несмотря на безграничный энтузиазм Рика, он выглядит совершенно обедневшим. Он бросил все на спасение популярного клуба в Бруклине, штат Нью-Йорк, который переживал тяжелые времена. Успешный владелец ночного клуба или бара должен быть готов работать долгие часы, обращать внимание на детали и быть устойчивым к трудным клиентам. Однако, если вы желаете разбогатеть и имеете настойчивость в изучении ремесла, вы, несомненно, можете получить прибыль и подняться на вершину отрасли со своим баром или клубом. Им нужно больше продвигать свой ночной клуб, чтобы получить больше платежеспособных клиентов и шансов заработать деньги.