Jewel Snow Puzzle (Мод, Мгновенная победа) 1.17.1
Jewel Snow Puzzle (Мод, Мгновенная победа) - Составляйте ряды из 3 одинаковых предметов, камешков, чтобы выиграть в этой захватывающей головоломке «три в ряд». Это ваш шанс бесплатно насладиться расслабляющей и веселой онлайн-игрой «три в ряд». Расслабьтесь и отдохните от своей напряженной повседневной жизни с этой очаровательной и захватывающей игрой-головоломкой.
Проведите часы веселья и азарта с нашей бесплатной игрой «три в ряд» Jewel Snow Puzzle. Испытайте то чувство, которое вы испытали бы, если бы играли в нее на смартфоне или планшете! Объединяйте все одинаковые предметы, камешки, чтобы выиграть в этой захватывающей головоломке «три в ряд».
- Мгновенная победа
Скачать Jewel Snow Puzzle (Мод, Мгновенная победа) v1.17.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.