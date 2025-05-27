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Jewel Snow Puzzle (Мод, Мгновенная победа)

Jewel Snow Puzzle (Мод, Мгновенная победа) 1.17.1

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Версия:
1.17.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
V2R
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:02
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
756
Скриншоты
Описание

Jewel Snow Puzzle (Мод, Мгновенная победа) - Составляйте ряды из 3 одинаковых предметов, камешков, чтобы выиграть в этой захватывающей головоломке «три в ряд». Это ваш шанс бесплатно насладиться расслабляющей и веселой онлайн-игрой «три в ряд». Расслабьтесь и отдохните от своей напряженной повседневной жизни с этой очаровательной и захватывающей игрой-головоломкой.


Проведите часы веселья и азарта с нашей бесплатной игрой «три в ряд» Jewel Snow Puzzle. Испытайте то чувство, которое вы испытали бы, если бы играли в нее на смартфоне или планшете! Объединяйте все одинаковые предметы, камешки, чтобы выиграть в этой захватывающей головоломке «три в ряд».


Информация о модах

- Мгновенная победа

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Скачать Jewel Snow Puzzle (Мод, Мгновенная победа) v1.17.1 MOD APK

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Скачать Jewel Snow Puzzle (Мод, Мгновенная победа) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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