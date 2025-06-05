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Super Bear Adventure (Мод, Много денег)

Super Bear Adventure (Мод, Много денег) 12.0.0b6

1129
109
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Версия:
12.0.0b6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Earthkwak Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Вчера, 21:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 365 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
99 750
Скриншоты
Описание

Сыграйте в нашу новую пиксельную платформенную игру с изюминкой и исследуйте богатое королевство, полное секретов. С очень простым управлением вы можете с легкостью прыгать, летать и падать по миру. Собирайте свои монеты, открывайте шляпы и используйте их, чтобы сражаться даже с самыми сильными врагами. Продайте свои монеты, чтобы разблокировать новые уровни и разблокировать запертых внутри друзей.


Super Bear Adventure — это ретро-платформер старой школы, который еще веселее, чем когда-либо. Вы сможете играть в нее бесплатно на устройствах iOS и Android, но если вы хотите больше контента или просто хотите показать свою поддержку, вы также можете получить ее в Steam!


Информация о модах
  • Приобретён статус донатера, который даёт следующие преимущества:
  • отключение обязательной рекламы;
  • эксклюзивные костюмы;
  • удвоение монет без просмотра рекламы;
  • 6 жизней;
  • первое бесплатное возрождение.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Super Bear Adventure (Мод, Много денег) v12.0.0b6 MOD APK

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Скачать Super Bear Adventure (Мод, Много денег) 365 Мб Ссылка 2 365 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Super Bear Adventure (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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RubRub Mikail
RubRub Mikail 4 марта 2023 08:53
Este es el original normal, ¡no hay monedas!
-27
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Нет
Нет 13 февраля 2023 11:39
Это оригинал причём нет монет
+38
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Софья
Софья 17 января 2023 14:17
А монетки там и вправду есть?
+29
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