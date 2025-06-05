Super Bear Adventure (Мод, Много денег) 12.0.0b6
Сыграйте в нашу новую пиксельную платформенную игру с изюминкой и исследуйте богатое королевство, полное секретов. С очень простым управлением вы можете с легкостью прыгать, летать и падать по миру. Собирайте свои монеты, открывайте шляпы и используйте их, чтобы сражаться даже с самыми сильными врагами. Продайте свои монеты, чтобы разблокировать новые уровни и разблокировать запертых внутри друзей.
Super Bear Adventure — это ретро-платформер старой школы, который еще веселее, чем когда-либо. Вы сможете играть в нее бесплатно на устройствах iOS и Android, но если вы хотите больше контента или просто хотите показать свою поддержку, вы также можете получить ее в Steam!
- Приобретён статус донатера, который даёт следующие преимущества:
- отключение обязательной рекламы;
- эксклюзивные костюмы;
- удвоение монет без просмотра рекламы;
- 6 жизней;
- первое бесплатное возрождение.
Скачать Super Bear Adventure (Мод, Много денег) v12.0.0b6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.