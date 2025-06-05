Описание

Сыграйте в нашу новую пиксельную платформенную игру с изюминкой и исследуйте богатое королевство, полное секретов. С очень простым управлением вы можете с легкостью прыгать, летать и падать по миру. Собирайте свои монеты, открывайте шляпы и используйте их, чтобы сражаться даже с самыми сильными врагами. Продайте свои монеты, чтобы разблокировать новые уровни и разблокировать запертых внутри друзей.



Super Bear Adventure — это ретро-платформер старой школы, который еще веселее, чем когда-либо. Вы сможете играть в нее бесплатно на устройствах iOS и Android, но если вы хотите больше контента или просто хотите показать свою поддержку, вы также можете получить ее в Steam!